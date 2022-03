Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι βομβάρδισαν μαιευτήριο στην Μαριούπολη - Τουλάχιστον 17 τραυματίες

Οι Ρώσοι βομβάρδισαν νοσοκομείο παίδων στην ουκρανική πόλη Μαριούπολη, ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο σε ανάρτησή του σήμερα στο διαδίκτυο.

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ντόνετσκ της Ουκρανίας.

Μερικοί από τους τραυματίες περιλαμβάνουν επίτοκες, δήλωσε ο περιφερειάρχης Παύλο Κυριλένκο. Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι πραγματοποίησε το χτύπημα κατά τη διάρκεια μιας συμφωνημένης περιόδου κατάπαυσης του πυρός που είχε ως σκοπό να επιτρέψει την εκκένωση αμάχων από την πολιορκημένη νότια πόλη.

More video of the destruction at Mariupol’s bombed children’s hospital. pic.twitter.com/ciz8LBMz2l

— Liz Cookman (@liz_cookman) March 9, 2022

Οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής έριξαν πολλές βόμβες στο νοσοκομείο παίδων. Η καταστροφή είναι κολοσσιαία, ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει ακόμη γνώση για πιθανά θύματα.

Η πληροφορία δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί άμεσα από το Reuters.

Η Ρωσία αρνείται ότι θέτει στο στόχαστρο αμάχους στην εισβολή που έχει εξαπολύσει στην Ουκρανία.

Μαριούπολη. Ευθύ χτύπημα των ρωσικών στρατευμάτων σε μαιευτήριο. Άνθρωποι, παιδιά είναι κάτω από τα συντρίμμια. Θηριωδία! Για πόσο ακόμη ο κόσμος θα είναι συνένοχος, αγνοώντας τον τρόμο; Κλείστε τον εναέριο χώρο τώρα! Σταματήστε τις δολοφονίες! Έχετε τη δύναμη αλλά φαίνεται να χάνετε την ανθρωπιά», ανέφερε στο μήνυμά του ο Ζελένσκι.

Руйнування колосальні. pic.twitter.com/9pRjmGsPVq

Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 9, 2022

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022