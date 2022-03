Ουκρανία: Απομακρύνθηκε το πρώτο κομβόι αμάχων από τη Σούμι - Κατάπαυση πυρός σε 4 πόλεις

Ένα πρώτο κομβόι κατοίκων και ξένων φοιτητών απομακρύνθηκε από την ουκρανική πόλη Σούμι ύστερα από συμφωνία με τη Ρωσία για τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου, όπως δήλωσαν σήμερα ουκρανοί αξιωματούχοι.

«Έχουμε ήδη ξεκινήσει την απομάκρυνση αμάχων από τη Σούμι στην Πολτάβα (κεντρική Ουκρανία), συμπεριλαμβανομένων και ξένων φοιτητών», ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση στο Twitter. «Καλούμε τη Ρωσία να συμφωνήσει σε άλλους ανθρωπιστικούς διαδρόμους στην Ουκρανία».

A humanitarian corridor to evacuate civilians, including foreign students, from Sumy to Poltava has been agreed today. We call on Russia to uphold its ceasefire commitment, to refrain from activities that endanger the lives of people and to allow the delivery of humanitarian aid. pic.twitter.com/W6ArLPKtBq