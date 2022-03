Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφοδρό χτύπημα στο Ιρπίν – Νεκροί άμαχοι, σκληρές εικόνες

Το Ιρπίν έχει βρεθεί στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων στην ενδέκατη ημέρα από την έναρξη του πολέμου, με τουλάχιστον τρεις άμαχος, ανάμεσά τους και δυο παιδιά, να χάνουν τις ζωές τους.

Σύμφωνα με την Kyiv Independent, ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν σε γέφυρα με άμαχους, οι οποίοι εγκατέλειπαν την πόλη του Ιρπίν. Μάλιστα το Κίεβο κάνει λόγο για εσκεμμένη επίθεση των Ρώσων!

Άμαχοι προσπαθούν να ξεφύγουν για να γλιτώσουν από τις οβίδες και τα πυρά. Γονείς με τα μωρά στα χέρια, άνθρωποι με τους ηλικιωμένους γονείς τους.

Τρέχουν να ξεφύγουν αφήνοντας πίσω τους τη ζωή τους. Αφήνοντας πίσω τις φωτιές και τον πόλεμο.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η δραματική στιγμή που τα πυρά πέφτουν πάνω σε άμαχους στην ενώ πύραυλος χτυπάει την πόλη προκαλώντας πανικό:

The scene of the killing of civilians by a Russian missile in #Irpin



⚠Warning - the video contains scenes that some viewers may find disturbing https://t.co/d3f9rV1roR pic.twitter.com/IEeBOB7yVE — Hybrid Warfare Analytical Group/UCMC (@hwag_ucmc) March 6, 2022

En #Irpin no hay cese al fuego, así amaneció la ciudad, bajo intensos bombardeos en zonas residenciales. #Ucrania #UcraniaBajoFuego pic.twitter.com/LDq7tygyNW — Edward Holfman (@EdwardHolfman) March 6, 2022

Υπενθυμίζεται ότι στην πόλη Ιρπίν, η οποία βρίσκεται λίγο πιο έξω από το Κίεβο, οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν από γέφυρα που ανατινάχτηκε. Η γέφυρα καταστράφηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις για να αποτρέψουν τα ρωσικά στρατεύματα να κινηθούν προς στο κέντρο του Κιέβου.

Οι εικόνες του Associated Press είναι συγκλονιστικές, καθώς οι άμαχοι κρύβονται για ασφάλεια κάτω από μια γέφυρα του ομώνυμου ποταμού ή προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στα χαλάσματα προκειμένου να ξεφύγουν.

Ukrainians crowd under a destroyed bridge as they try to flee crossing the Irpin river in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Saturday, March 5, 2022. pic.twitter.com/4OUFbemLXJ — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 5, 2022

Ukrainian soldiers help a fleeing family crossing the Irpin river in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Saturday, March 5, 2022. (AP Photo/Emilio Morenatti) pic.twitter.com/dNRRWWKKaV — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 5, 2022