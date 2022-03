Διάγγελμα Ζελένσκι: Στηρίξτε την Ουκρανία – Αν πέσουμε, θα πέσει όλη η Ευρώπη

Αν πέσει η Ουκρανία, θα πέσει όλη η Ευρώπη. Νέο διάγγελμα από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το βράδυ της Παρασκευής.

Στηρίξτε την Ουκρανία. Στηρίξτε τις προσπάθειές μας και τον αγώνα μας. Αν πέσουμε, θα πέσει όλη η Ευρώπη. Μην σιωπάτε. Μην κλείνετε τα μάτια σας. Στηρίξτε μας όσο περισσότερο μπορείτε. Αν κερδίσουμε και είμαι σίγουρος γι’ αυτό, θα είναι μια μεγάλη νίκη για τη Δημοκρατία. Θα είναι μια νίκη για την ελευθερία δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Εγώ και όλη η Ουκρανία βλέπουμε και νιώθουμε την υποστήριξη όλου του κόσμου. Σας ευχαριστώ»

In the centre of Tbilisi, #Georgia — a country invaded by Russia in 2008, thousands of #Georgians 're watching @ZelenskyyUa 's latest speech: "Support Ukraine," he says. “If #Ukraine falls, so does all of Europe.” pic.twitter.com/PgHahjhRYT

— Nana Tsinadze (@nana_tsinadze) March 4, 2022