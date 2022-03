Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση σε αποθήκη πυρομαχικών στο Χάρκοβο – Δεκάδες νεκροί και τραυματίες το τελευταίο 24ωρο

Δύσκολη νύχτα στο Χάρκοβο καθώς οι ρωσικές δυνάμεις επαινέθηκαν σε αεροπορική βάση και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες χτυπήθηκαν αποθήκη πυρομαχικών.

Νέα απίστευτα βίντεο δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και πιο συγκεκριμένα από βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο, που σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες χτύπησαν βάσεις και αποθήκες πυρομαχικών των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Την ίδια στιγμή έγινε γνωστό πως οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στην πόλη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, όμως οι Ουκρανοί ελέγχουν ακόμη το κτίριο της τοπικής διοίκησης, ανέφερε ένας σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών, ο Βαντίμ Ντενισένκο, μιλώντας στην τηλεόραση.

