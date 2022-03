Πόλεμος στην Ουκρανία: Βομβαρδίζεται η Μαριούπολη. Σφυροκόπημα σε Κίεβο, Χάρκοβο, Χερσώνα - Κατοικημένες περιοχές

Βομβαρδίζεται η Μαριούπολη, χωρίς ρεύμα η πόλη

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης στην Ουκρανία δήλωσε σήμερα το πρωί ότι η πόλη αυτή στο νότιο τμήμα της χώρας που βρέχεται από την Αζοφική θάλασσα είναι στόχος συνεχών βομβαρδισμών, ενώ πρόσθεσε ότι έχουν σκοτωθεί άμαχοι και έχουν πληγεί υποδομές, καθώς η Ρωσία συνεχίζει για έκτη ημέρα την εισβολή στη χώρα.

«Κατοικημένες περιοχές βομβαρδίζονται επί πέντε ημέρες. Μας χτυπούν με το πυροβολικό, μας βομβαρδίζουν με πυραύλους GRAD, μας πλήττουν με τις αεροπορικές τους δυνάμεις», δήλωσε ο Βαντίμ Μποϊσένκο μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση.

«Έχουν υποστεί ζημιές πολιτικές υποδομές-- σχολεία, σπίτια. Υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Γυναίκες, παιδιά έχουν σκοτωθεί»,

ΟΠάβλο Κιριλένκο, κυβερνήτης της επαρχίας Ντονέτσκ, επεσήμανε στοπ Facebook ότι στη Μαριούπολη υπάρχει διακοπή της ηλεκτροδότησης σήμερα έπειτα από έναν βομβαρδισμό.

«Η Μαριούπολη και η Βολνοβάχα είναι δικές μας! Οι δυο πόλεις υφίστανται την πίεση του εχθρού, αλλά ανθίστανται. Στη Μαριούπολη (...) η πόλη είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», πρόσθεσε.

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα σε Κίεβο, Χάρκοβο και Χερσώνα από το ρωσικό στρατό.

Η Χερσώνα είναι περικυκλωμένη από τα ρωσικά στρατεύματα, ενώ στο Χάρκοβο πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνονται μάχες ακόμα και μέσα στο κέντρο της πόλης, οι οποίες δε σταμάτησαν ούτε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ρωσικοί πύραυλοι χτύπησαν διοικητικό κτίριο, κατοικημένες περιοχές του Χάρκοβο

Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις έπληξαν το κέντρο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, της Χαρκίβ (Χάρκοβο), δήλωσε ο επικεφαλής της περιοχής αυτής Όλεγκ Σινεγκούμποφ, σημειώνοντας ότι επλήγησαν κατοικημένες περιοχές και το διοικητικό κτίριο της πόλης, καθώς η ρωσική εισβολή στη χώρα εισέρχεται στην έκτη ημέρα της.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες

Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες για 11 νεκρούς και πολλούς τραυματίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Συγκλονίζει βίντεο από τη στιγμή που ο πύραυλος χτυπά το κτίριο και προκαλεί τρομακτική έκρηξη.

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο πύραυλος χτυπά απευθείας το κτίριο και τη στιγμή που πολλά αυτοκίνητα πολιτών περνούν από το σημείο

In #Kharkiv, the occupiers carry out massive air strikes on the city's infrastructure. pic.twitter.com/bkOjoRBCby

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

Επίθεση δέχτηκε στρατιωτική βάση στην πόλη Οχτίρκα με τις πληροφορίες να κάνουν λόγω για τουλάχιστον 70 νεκρούς Ουκρανούς στρατιώτες, μετά από ρωσικό βομβαρδισμό.

Την αποκάλυψη για την επίθεση στη στρατιωτική βάση ανάμεσα σε Χάρκοβο και Κίεβο, δυο πόλεις της Ουκρανίας που πολιορκούνται από τους Ρώσους, έκανε ο Ντμίτρο Ζιβίτσκιι, κυβερνήτης της περιοχής.

Rus ordusunun

Harkov ile Kiev arasındaki Okhtyrka kentindeki bir askeri üsse düzenlediği saldırı sonucu 70'ten fazla Ukrayna askeri hayatını kaybetti... pic.twitter.com/nKDdHoV3C5

— Taha (@Taha_Sivas_5858) March 1, 2022

Ωστόσο μεγάλη αναστάτωση και προβληματισμό έχει προκαλέσει το κομβόι 64 χλμ. ρωσικών στρατιωτικών οχημάτων που οδεύει προς το Κίεβο.