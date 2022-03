Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι χτύπησαν διοικητικό κτίριο, κατοικημένες περιοχές του Χάρκοβο

Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις έπληξαν το κέντρο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, της Χαρκίβ (Χάρκοβο), δήλωσε ο επικεφαλής της περιοχής αυτής Όλεγκ Σινεγκούμποφ, σημειώνοντας ότι επλήγησαν κατοικημένες περιοχές και το διοικητικό κτίριο της πόλης, καθώς η ρωσική εισβολή στη χώρα εισέρχεται στην έκτη ημέρα της.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες

Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες για 11 νεκρούς και πολλούς τραυματίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Συγκλονίζει βίντεο από τη στιγμή που ο πύραυλος χτυπά το κτίριο και προκαλεί τρομακτική έκρηξη.

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο πύραυλος χτυπά απευθείας το κτίριο και τη στιγμή που πολλά αυτοκίνητα πολιτών περνούν από το σημείο

In #Kharkiv, the occupiers carry out massive air strikes on the city's infrastructure. pic.twitter.com/bkOjoRBCby

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

Ο πόλεμος στην Ουκρανία μετρά 6η μέρα, με δεκάδες νεκρούς ,τραυματίες και αμάχους που προσπαθούν να προστατευθούν, εχοντας παραμείνει πίσω ή ψάχνοντας τον τρόπο να φύγουν για να γλιτώσουν

Ο Σινεγκούμποφ σημείωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε GRAD και πυραύλους κρουζ στην Χαρκίβ και ευθύνεται για εγκλήματα πολέμου. Η άμυνα της πόλης αντέχει, τόνισε.

3/https://t.co/Wr8KRt7kr6

— Rob Lee (@RALee85) March 1, 2022

Το Κίεβο ζητεί να επιβληθούν και άλλες κυρώσεις στη Ρωσία

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα ζήτησε σήμερα να επιβληθούν και άλλες κυρώσεις στη Ρωσία μετά τη "βάρβαρη", όπως τη χαρακτήρισε επίθεση εναντίον της Χαρκίβ (Χάρκοβο).

"Βάρβαρες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην κεντρική πλατεία Ελευθερίας και σε κατοικημένες περιοχές στη Χαρκίβ. (Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν δεν μπορεί να διαλύσει την Ουκρανία. Διαπράττει εγκλήματα περισσότερα εγκλήματα πολέμου από την οργή, δολοφονεί αθώους πολίτες", κατήγγειλε ο Κουλέμπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να κάνει περισσότερα. ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ, ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΗ ΡΩΣΙΑ", έγραψε.

Νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής της Χαρκίβ, ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της πόλης, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές και το διοικητικό κτίριο της πόλης.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις και το Κίεβο κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί βόμβες διασποράς και θερμοβαρικές βόμβες

Ανθρωπιστικές οργανώσεις και η Ουκρανή πρεσβευτής στις ΗΠΑ κατηγόρησαν χθες Δευτέρα τη Ρωσία ότι χρησιμοποίησε βόμβες διασποράς και θερμοβαρικές βόμβες εναντίον της Ουκρανίας.

Η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) κατήγγειλαν ότι οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν τις ευρέως απαγορευμένες βόμβες διασποράς, με την Αμνηστία να κατηγορεί τον ρωσικό στρατό ότι με αυτές επιτέθηκε εναντίον νηπιαγωγείου στη βορειοανατολική Ουκρανία στο οποίο είχαν αναζητήσει καταφύγιο άμαχοι.

Οι βόμβες διασποράς μπορεί να περιέχουν δεκάδες μικρές βόμβες που διασπείρονται σε πολύ μεγάλη απόσταση αλλά δεν εκρήγνυνται όλες, μετατρεπόμενες σε νάρκες κατά προσωπικού που με την ελάχιστη επαφή μπορούν να σκοτώσουν και να προκαλέσουν ακρωτηριασμούς ακόμη και πολύ καιρό μετά τις συγκρούσεις.

Η Οξάνα Μαρκάροβα, πρεσβευτής της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, δήλωσε σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή της με μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε θερμοβαρική βόμβα, γνωστή και ως βόμβα κενού.

«Χρησιμοποίησαν μια βόμβα κενού σήμερα», επεσήμανε η Μαρκάροβα μετά τη συνάντησή της με τους Αμερικανούς κοινοβουλευτικούς. «...Η καταστροφή που προσπαθεί να προκαλέσει η Ρωσία στην Ουκρανία είναι τεράστια», πρόσθεσε.

Η βόμβα κενού ή θερμοβαρική βόμβα απορροφά το οξυγόνο από τον αέρα για να προκαλέσει μια έκρηξη σε υψηλή θερμοκρασία. Το κύμα που παράγεται από το όπλο αυτό έχει σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια από αυτή ενός συμβατικού εκρηκτικού και είναι ικανο να εξαϋλώσει το ανθρώπινο σώμα.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τη χρήση θεμροβαρικών όπλων στην Ουκρανία. Το CNN μετέδωσε ότι μια ομάδα δημοσιογράφων του εντόπισε έναν ρωσικό εκτοξευτήρα θερμοβαρικών ρουκετών κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι δήλωσε ότι έχει δει τις πληροφορίες αυτές, αλλά πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει αυτού του είδους το όπλο.

«Αν είναι αλήθεια, ενδέχεται να αποτελεί έγκλημα πολέμου», δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν διεθνείς οργανώσεις που θα αποτιμήσουν την κατάσταση και ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν «θα πάρει μέρος σε αυτή τη συζήτηση».

Η Μαρκάροβα επεσήμανε ότι η Ουκρανία συνεργάζεται ενεργά με την κυβέρνηση Μπάιντεν για να αποκτήσει περισσότερα όπλα και να επιβληθούν αυστηρότερες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας.

«Θα πρέπει να πληρώσουν, θα πρέπει να πληρώσουν μεγάλο τίμημα», τόνισε στους δημοσιογράφους.

ΑΠΕ ΜΠΕ