Πόλεμος στην Ουκρανία: Σκοτώθηκε ο 22χρονος τερματοφύλακας της Καρπάτι Βιτάλι Σαπίλο

Με τιμές ήρωα αποχαιρετούν στα social media οι Ουκρανοί τον Βιτάλι Σαπίλο, ο οποίος έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος το Κίεβο

Ο 22χρονος τερματοφύλακας της Καρπάτι Λβιβ μετά από τις Ακαδημίες είχε αγωνιστεί με την δεύτερη ομάδα και ήθελε να κάνει καριέρα ως επαγγελματίας.

Όπως μεταδίδει το TSN.ua, σκοτώθηκε υπερασπιζόμενος την πρωτεύουσα της χώρας του, το Κίεβο.

Ο Σαπίλο ήταν αρχηγός πληρώματος σε άρμα μάχης του στρατού της Ουκρανίας και έχασε τη ζωή του μαζί με άλλους τρεις νέους στρατιώτες.

«Αιωνία η μνήμη στους ήρωές μας!, Αιώνια δόξα στον ήρωα», γράφουν εκατοντάδες φίλοι του και γνωστοί στην σελίδα του στο Facebook.

They went to war when Russia invaded #Ukraine

They believed in Freedom &right to live & work in their God-given land.

Remember their faces

Remember they laid down their lives not only for Ukraine, but for all of Europe!

RIP -Pavlo Kosheliev, Vitaliy Sapilo, Volodymyr Mazurenko pic.twitter.com/aOrJgSJXUF