Πτώση ρωσικού μεταγωγικού αεροσκάφους - Όλοι οι επιβάτες νεκροί

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι νωρίτερα σήμερα μεταγωγικό αεροσκάφος έπεσε σε ρωσικό έδαφος.

Ένα ρωσικό στρατιωτικό μεταφορικό αεροσκάφος AN-26 συνετρίβη στο Βορόνεζ της Ρωσίας, την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί όλο το πλήρωμα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, που επικαλείται Ρώσους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Το δυστύχημα ενδέχεται να οφείλεται σε τεχνική βλάβη. Πάντως, δεν προκλήθηκε κάποια ζημιά στο έδαφος, σύμφωνα με το Interfax, που επικαλείται το γραφείο Τύπου της δυτικής στρατιωτικής περιφέρειας της Ρωσίας.

Russian defense ministry says a plane crashed near Ukraine, killing the crew. pic.twitter.com/DLdKrbhwTG