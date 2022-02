Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το εργοστάσιο του Τσερνόμπιλπ

Mία ανάσα έξω από το Κίεβο έχουν φθάσει αυτή την ώρα οι ρωσικές δυνάμεις, ενώ ανάλογη είναι εικόνα και για την πόλη της Μαριούπολης. Η Μόσχα από τα ξημερώματα με όλη της σφοδρότητα σφυροκόπησε σε δυο τουλάχιστον κύματα την Ουκρανία, ενώ οι μάχες έχουν μεταφερθεί εδώ και λίγες ώρες περιμετρικά του πυρηνικού εργοστασίου του Τσέρνομπιλ.

Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής του Τσερνόμπιλ κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε σύμβουλος του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Reuters.

Ο αξιωματούχος τόνισε πως πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές απειλές στην Ευρώπη σήμερα.

Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι «αδύνατον να πούμε ότι το πυρηνικό εργοστάσιο είναι ασφαλές», ενώ τόνισε πως πρόκειται για «μία από τις πιο σοβαρές απειλές στην Ευρώπη σήμερα».

Επιπλέον, ανέφερε ότι κατελήφθη το αεροδρόμιο του Χοστόμελ από ρωσικές δυνάμεις.

The Chernobyl nuclear power plant has been captured by Russian forces, an adviser to the Ukrainian presidential office, Mykhailo Podolyak, says https://t.co/sPcOsZXb1q pic.twitter.com/lbKQ7qD7PC — Reuters (@Reuters) February 24, 2022

Still in my hotel room #Russian forces entered #Chernobyl. Fighting has erupted here. During the fighting, a nuclear waste storage facility was destroyed. #RussiaUkraine #russianinvasion #NATO pic.twitter.com/JjmO9vYMWK — Ruff Gem (@RuffGem1) February 24, 2022

Σε ένα δραματικό του μήνυμα στο Twitter, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε πριν το Τσέρνομπιλ «πέσει»: «Οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής προσπαθούν να καταλάβουν το Τσέρνομπιλ. Οι δυνάμεις μας δίνουν τις ζωές τους ώστε η τραγωδία του 1986 να μην επαναληφθεί. Το ανέφερα αυτό και στην Σουηδέζα πρωθυπουργό. Αυτό είναι μια διακήρυξη πολέμου εναντίον ολόκληρης της Ευρώπης».

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

Ισχυρές εκρήξεις στα περίχωρα της Μαριούπολης

Σφοδρά πυρά και εκατοντάδες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στα περίχωρα της Μαριούπολης, ανέφερε μια διπλωματική πηγή στο πρακτορείο Reuters, την ώρα που οι ουκρανικές δυνάμεις μάχονται με τους Ρώσους εισβολείς σε τρία μέτωπα.

Η Μόσχα έχει εξαπολύσει τη μεγαλύτερη επίθεση, από ξηράς, αέρος και θαλάσσης, εναντίον ευρωπαϊκού κράτους μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Explosiones en la ciudad de Mariúpol. pic.twitter.com/hhdqTOz1o4 — Contraste Geopolítico (@ContrasteGeo) February 24, 2022

Αμερικανοί αξιωματούχοι: Σε 96 ώρες το Κίεβο θα πέσει

Politico για εισβολή στην Ουκρανία: O Πούτιν θέλει να ξαναφέρει στην εξουσία τον Γιανουκόβιτς





Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο



Οι Ρώσοι κατέλαβαν ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από το Κίεβο, παραδέχτηκε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποσχόμενος ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα το ανακαταλάβουν.

Σύμφωνα με τη βιντεοσκοπημένη ομιλία του Ζελένσκι, το αεροδρόμιο κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις αλλά η απόβαση αλεξιπτωτιστών στο Γκοστόμελ, όπου βρίσκεται, εμποδίστηκε και οι ουκρανικές δυνάμεις έλαβαν την εντολή «να τους καταστρέψουν».

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι 20 ρωσικά ελικόπτερα και αεροσκάφη Mi-8 μετέφεραν αλεξιπτωτιστές στο Γκοστόμελ, όπου είναι σε εξέλιξη μάχες για τον έλεγχο του αεροδρομίου.

Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι, ζήτησε να αποκλειστεί η Ρωσία από το σύστημα Swift για τις διατραπεζικές συναλλαγές, όπως έγραψε ο ίδιος στο Twitter μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ήχησαν ξανά οι σειρήνες του πολέμου

Μαίνεται ο πόλεμος στο Κίεβο με πολλούς από τους κατοίκους να εγκαταλείπουν την ουκρανική πρωτεύουσα και τους υπόλοιπους να καταφεύγουν στα καταφύγια.

Με εναέριες και επίγειες δυνάμεις μαίνεται ο πόλεμος στο Κίεβο λίγες ώρες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το πρωί της Πέμπτης. Οι σειρήνες ήχησαν ξανά στην ουκρανική πρωτεύουσα το απόγευμα, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες στρατεύματα πολιορκούν την πόλη. Την ίδια στιγμή το γαλλικό πρακτορείο αναφέρει ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι ενημέρωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει το στρατιωτικό αεροδρόμιο της πρωτεύουσας.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τις ρωσικές δυνάμεις να εισβάλουν από διάφορα σημεία. Πολύ γρήγορα στόχος επίθεσης έγινε το Κίεβο με τον πανικό να είναι διάχυτο. Η ουκρανική πρωτεύουσα αρχίζει να αδειάζει, καθώς οι πολίτες σπεύδουν από το πρωί να προμηθευτούν με λεφτά από τα ATM των τραπεζών και με τα απαραίτητα αγαθά από τα σούπερ μάρκετ.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εγκαταλείπουν την ουκρανική πρωτεύουσα, αναζητώντας περιοχές σε ασφαλή -ει δυνατόν- απόσταση από τις καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων ωρών. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, στην Ουκρανία επιβλήθηκαν ήδη Capital Controls, με τους πολίτες να έχουν δικαίωμα ανάληψης ενός ποσού λίγο πάνω από τα 200 ευρώ.

The highways leading out of Kyiv in every direction seem jammed with people fleeing the capital. The roads going toward it… I’ve never seen traffic so light and in some stretches ghostly empty. pic.twitter.com/4C1fgQHK09 — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 24, 2022

People taking refuge underground in the metro station of Vokzalna, central Kyiv, #ukraine . People are trying to leave town in the thousands. pic.twitter.com/iAiCrMwXe4 — Daniel Leal (@lealolivas) February 24, 2022



Ο κόσμος άλλαξε σε μια νύχτα λέει μία πολίτης της Ουκρανίας



“You wake up in a totally new reality and find out the world is no longer the safe place you imagined. And it’s hard to believe that it’s actually our neighbor doing this.”



In an emotional interview, one Ukrainian woman tells @clarissaward that the world has changed overnight. pic.twitter.com/nlI4BcVg3e — CNN International PR (@cnnipr) February 24, 2022

Oι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην πόλη του Κιέβου έχουν κληθεί να μεταφερθούν στις πρεσβείες τους και στη συνέχεια θα εγκαταλείψουν την πόλη.

Απαγόρευση κυκλοφορίας

Ο δήμαρχος του Κιέβου διέταξε απαγόρευση κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, σύμφωνα με δήλωση που κοινοποιήθηκε στην επίσημη σελίδα του στο Facebook.

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν θα λειτουργούν κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης κυκλοφορίας, γράφει ο δήμαρχος του Κιέβου, Vitali Klitschko, αλλά οι σταθμοί του μετρό θα είναι διαθέσιμοι ως καταφύγια όλο το εικοσιτετράωρο.

Αναλυτικά γράφει:

Ζητάμε από όλους να επιστρέψουν εγκαίρως στα σπίτια τους. Εάν πρέπει να μετακινηθείτε στην πόλη κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης κυκλοφορίας, ιδίως ως υπάλληλοι εταιρειών υποδομών ζωτικής σημασίας, πρέπει να έχετε έγγραφα ταυτοποίησης

Ρωσικά στρατεύματα ακριβώς έξω από το Κίεβο

Το CNN μεταδίδει live από την περιοχή με τα αλεξίπτωτα να είναι διακριτά στην περίμετρο.

Η ουκρανική εθνοφρουρά λέει ότι έχει εξαπολύσει αντεπίθεση. Όπως είχαν προβλέψει οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, η επίθεση εκτυλίχθηκε γρήγορα, ίσως πιο γρήγορα από όσο αναμενόταν.

Εχοντας στήσει βάση επιχείρησης, αυτό που ίσως αναμένεται είναι η προέλαση των ρωσικών τεθωρακισμένων ή η χρήση της βάσης για επιθέσεις στο Κίεβο.

Δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα υπάρχει η χώρα μου

Την αγωνία του για το μέλλον της χώρας του, φέρεται να μοιράστηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον καγκελάριο της Αυστρίας, Καρλ Νεχάμερ, προειδοποιώντας ότι το Κίεβο ίσως να μην μπορέσει να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων, όπως μεταδίδει το Russian Today.

Σε ανακοίνωσή του, ο αυστριακός καγκελάριος, Καρλ Νεχάμερ, έκανε γνωστές λεπτομέρειες από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ουκρανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με τον ηγέτη της Αυστρίας, ο Ζελένσκι του είπε: «Δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα υπάρχει η χώρα μου».

Ο Νεχάμερ προσέθεσε πως η Αυστρία δεν θα μείνει αδιάφορη στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου, υποσχόμενος ότι θα βοηθήσει την Ουκρανία με όποιον τρόπο μπορεί.