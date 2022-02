Ουκρανική κρίση - Πούτιν: Σήμερα η απόφαση για αναγνώριση των περιοχών των αυτονομιστών

Σε δηλώσεις προχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος σχετικά με την αύξηση της έντασης των τελευταίων ημερών.

Η απόφαση στο ζήτημα της αναγνώρισης από την Ρωσία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ θα ληφθεί σήμερα, 21 Φεβρουαρίου, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού δήλωσε ότι πρέπει να αναγνωρισθεί η ανεξαρτησία των δύο αυτών δημοκρατιών.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Ρώσος ηγέτης τόνισε επίσης ότι αν η Ρωσία αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να εισέλθει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, η απειλή για τη χώρα θα αυξηθεί σημαντικά.

Υπογράμμισε ακόμα ότι οι διαβεβαιώσεις των χωρών της Δύσης ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί σύντομα στο ΝΑΤΟ δεν αποτελούν παραχώρηση στη Ρωσία, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία δεν είναι ούτως ή άλλως έτοιμη να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

