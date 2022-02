Live - Διάγγελμα Πούτιν: Αναγνωρίζει την ανεξαρτησία του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Ανατολική Ουκρανία καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από ρωσικά μέσα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν προχώρησε στην ανεξαρτησία του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ και ενημέρωσε σχετικά τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται το διάγγελμα του Βλαντιμίρ Πούτιν στον ρωσικό λαό.

Live το διάγγελμα Πούτιν

Σημεία από το διάγγελμα

- Η κυρία ερώτηση είναι γιατί να κάνουμε τόσες πολλές παραχωρήσει σ' αυτούς που βρίσκονταν στα όρια της ρωσικής αυτοκρατορίας;

- Ακόμα και ο πιο ένθερμος εθνικιστικής δεν περίμενε ότι θα είχε τόσα πολλά εδάφη. Συζητάμε για όλα χωρίς πολιτική ατζέντα με έναν ειλικρινή τρόπο.

- Οι πολεμικές πραγματικότητες όμως δεν είναι η βάση της δημιουργίας ενός έθνους. Ο Λένιν παρέδωσε το Ντονμπάς στη δικαιοδοσία της Ουκρανίας.

- Στην πραγματικότητα οι σοβιετικές δημοκρατίες δεν είχαν δικαιώματα, αφού ο Στάλιν ακολούθησε τις δικές του ιδέες χωρίς να κάνει αλλαγές στο Σύνταγμα. Δεν υπήρχε τέτοια ανάγκη, αφού επρόκειτο για αυταρχικό καθεστώς.

- Οι ηγέτες της ΕΣΣΔ ήταν επικεντρωμένοι στο να φτιάξουν ένα ισχυρό κεντρικό κράτος. Ο εθνικισμός υπονόμευε το κράτος και περίμενε την ώρα του.

- Οι εθνικισμοί αυτοί ενθαρρύνθηκαν. Ακόμα και στην οικονομία της αγοράς.

- Μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ η Ρωσία δεν ήταν σε θέση να διεκδικήσει. Στηρίξαμε όμως την Ουκρανία όταν μας ζητήθηκε, δώσαμε δάνεια, υπογράψαμε συμφωνίες. Σύνολο 250δις δολάρια.

- Αναλάβαμε και το χρέος της ΕΣΣΔ στο ΔΝΤ ως Ρωσία.

- Το Κίεβο δεν ακολούθησε αυτό το δρόμο, τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΣΣΔ τα κράτησε για τον εαυτό του.

- Η Ρωσία συνέχισε όμως να τηρεί τις συμφωνίες.

- Οι ουκρανικές αρχές επιχείρησαν να κλέψουν το φυσικό αέριο από τη Ρωσία, το θυμάστε αυτό. Αποκήρυξαν όλα όσα μας ένωναν. Αναπτύχθηκε ο νέος εθνικισμός στην Ουκρανία.

- Χρησιμοποίησαν τις μυστικές υπηρεσίες για να υποκλέπτουν τη ρωσική κυβέρνηση. Εφάρμοσαν μοντέλα που δεν είχαν σχέση με την ουκρανική πραγματικότητα.

- H πορτοκαλί επανάσταση ήταν μία βιτρίνα για τους ολιγάρχες για να υφαρπάξουν προνόμια και εξουσία. Η υποστήριξη από την αμερικανική πρεσβεία ήταν πασιφανής και μεγάλη. Ανέτρεψαν τη νόμιμη εξουσία στην Ουκρανία και προέκυψαν πολλές ποινικές υποθέσεις. Λόγω της ανεργίας χιλιάδες πολίτες εγκατέλειψαν την Ουκρανία. Πολλές δουλειές χάθηκαν, πολλές από αυτές τις έδινε η ρωσική ομοσπονδία. Πολλά εργοστάσια επίσης έκλεισαν, υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Εν τω μεταξύ απαρχαιώθηκε ο εξοπλισμός της ΕΣΣΔ. Η ουκρανική οικονομία κατάρρευσε μαζί με την ουκρανική κοινωνία. Και γι' αυτό δεν φταίει μόνο η Δύση.

- Πράκτορες από τις ΗΠΑ ελέγχουν υπηρεσίες στην Ουκρανία.

- Η ρωσική γλώσσα δεν υπάρχει στα σχολεία, ενώ οι ρωσόφωνοι της Ουκρανίας καταπιέζονται, αυτό είναι δεδομένο και υπάρχουν ντοκουμέντα.

Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου

Το Κρεμλίνο πριν λίγη ώρα είχε κάνει γνωστό ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν σχεδιάζει να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των φιλορωσικών αυτονομιστικών περιοχών της ανατολικής Ουκρανίας.

«Ένα διάταγμα προς αυτήν την κατεύθυνση θα υπογραφεί εντός ολίγου», ανέφερε η ρωσική προεδρία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Πούτιν ενημέρωσε για την απόφαση αυτήν τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, μεσολαβητές στη σύρραξη στην ανατολική Ουκρανία, και εκείνοι, από την πλευρά τους, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, «εξέφρασαν την απογοήτευσή τους».

Την ίδια στιγμή σε συναγερμό βρίσκεται η Ουκρανία, η οποία συγκάλεσε έκτακτο συμβούλιο ασφάλειας, ενώ σε κινητικότητα βρίσκεται και η Δύση, καθώς ο ΟΗΕ προχωρά σε έκτατο συμβούλιο ασφάλειας στην Νέα Υόρκη.

Εκείνο που έχει ενδιαφέρον με τις νέες εξελίξεις είναι εάν το διάγγελμα Πούτιν θα συνοδευετεί από στρατιωτικές κινήσεις στο πεδίο.

Σολτς σε Πούτιν: Η αναγνώριση μονομερής παραβίαση των συμφωνιών του Μινσκ

Ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς καταδίκασε τις δηλώσεις του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Μόσχα θα μπορούσε να αναγνωρίσει τις δύο αποσχισθείσες περιοχές (σ.σ. Ντονέτσκ και Λουχάνσκ) στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο εκπρόσωπός του.

Όπως αναφέρει η γερμανική καγκελαρία, ο Όλαφ Σολτς είπε στον Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ότι μια τέτοια ενέργεια συνιστούσε μονομερή παραβίαση των συμφωνιών του Μινσκ που αποσκοπούν στον τερματισμό των συγκρούσεων με τους αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία.

Ο Όλαφ Σολτς προέτρεψε επίσης τον Βλαντίμιρ Πούτιν να αποσύρει τα ρωσικά στρατεύματα από τα ουκρανικά σύνορα και να αποκλιμακώσει την ένταση στην ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, ο κ. Σολτς θα έχει συνομιλίες με τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Γαλλίας σχετικά με τις εξελίξεις στην κρίση.

Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στην Ουκρανία

Oυκρανία: O Ζελένσκι συγκάλεσε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας





Νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος προχώρησε σχετικά με την αύξηση της έντασης των τελευταίων ημερών.

Η απόφαση στο ζήτημα της αναγνώρισης από την Ρωσία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ θα ληφθεί σήμερα, 21 Φεβρουαρίου, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού δήλωσε ότι πρέπει να αναγνωρισθεί η ανεξαρτησία των δύο αυτών δημοκρατιών.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Ρώσος ηγέτης τόνισε επίσης ότι αν η Ρωσία αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να εισέλθει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, η απειλή για τη χώρα θα αυξηθεί σημαντικά.

Υπογράμμισε ακόμα ότι οι διαβεβαιώσεις των χωρών της Δύσης ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί σύντομα στο ΝΑΤΟ δεν αποτελούν παραχώρηση στη Ρωσία, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία δεν είναι ούτως ή άλλως έτοιμη να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

