Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας: Έτσι θα επιτεθεί η Ρωσία στην Ουκρανία - Χάρτης

Χάρτη με τις πιθανές επιθετικές κινήσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν συλλέξει οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου, έδωσε στη δημοσιότητα το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας.

Όπως φαίνεται στο χάρτη, παρουσιάζεται πιθανή η εισβολή στην Ουκρανία όχι μόνο στην περιοχή του Ντονμπάς, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Σύμφωνα με το χάρτη του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας, δεν αποκλείεται η πιθανότητα εισβολής από τη Λευκορωσία και η κατάληψη του Κιέβου.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα, Πέμπτη (17/2), η κρίση στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα γνώρισε νέα κλιμάκωση, μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ φιλορώσων αυτονομιστών και Ουκρανών.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.



Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG