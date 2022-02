Τζο Μπάιντεν: Πολύ υψηλή η πιθανότητα ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος Μπάιντεν δήλωσε εκ νέου ότι ο κίνδυνος μιας εισβολής στην Ουκρανία από τη Ρωσία είναι πολύ υψηλός και πως δεν σχεδιάζει να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προτού αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για μια επίσκεψη μερικών ωρών στο Οχάιο (βόρειες ΗΠΑ), είπε πως υπάρχουν κάθε είδους ενδείξεις ότι ετοιμάζονται να εισβάλουν στην Ουκρανία.

Στόλτενμπεργκ: Aνησυχούμε ότι η Ρωσία αναζητεί πρόσχημα εισβολής στην Ουκρανία

Η διαπιστευμένη δημοσιογράφος του CNN στον Λευκό Οίκο, Natasha Bertrand, έγραψε στο Twitter πως η αίσθησή του είναι πως η επίθεση θα εκδηλωθεί «τις επόμενες μέρες», αποφεύγοντας – κατά τα φαινόμενα – αυτή τη φορά να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Biden to reporters: “Every indication that we have is that they are prepared to go into Ukraine, attack Ukraine.”



Biden also said of an invasion, “My sense is it will happen within the next several days.”