Πούτιν: Η Ρωσία δε θέλει πόλεμο με την Ευρώπη – Σολτς: Απαιτούμε αποκλιμάκωση 

Η Ρωσία δε θέλει πόλεμο, ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με τον Γερμανό καγκελάριο, Όλαφ Σολτς, ενώ άφησε ανοιχτό παράθυρο διαλόγου με τη Δύση, σύμφωνα με το BBC.

Ερωτηθείς αν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο πολέμου στην Ευρώπη, επισήμανε ότι η γενιά του δεν μπορεί να φανταστεί πόλεμο στην Ευρώπη, ωστόσο πρόσθεσε ότι η ήπειρος έχει ζήσει τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία τη δεκαετία του 1990, ο οποίος -όπως ισχυρίστηκε- ότι ξεκίνησε από το ΝΑΤΟ.

Τόνισε ότι η Ρωσία δε θέλει πόλεμο και στο πλαίσιο αυτό είχε υποβάλει προτάσεις για την έναρξη μιας διαπραγματευτικής διαδικασίας, ωστόσο υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε εποικοδομητική απάντηση στις προτάσεις της Ρωσίας.

Όπως είπε, οι βασικές απαιτήσεις δεν έχουν εκπληρωθεί από το ΝΑΤΟ και η Συμμαχία έχει υποχρέωση να μην ενισχύσει την ασφάλειά του σε βάρος άλλων χωρών.

Ωστόσο, λέει ότι είναι έτοιμος να συζητήσει τα θέματα της ευρωπαϊκής ασφάλειας και των πυραύλων.

