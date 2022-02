Βασίλισσα Ελισάβετ: Ανησυχία πως κόλλησε κορoνοϊό από τον Κάρολο

Οι Βρετανοί ανησυχούν για την Βασίλισσα Ελισάβετ, καθώς η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας συναντήθηκε πρόσφατα με τον γιο της Πρίγκιπα Κάρολο, ο οποίος νόσησε για δεύτερη φορά με κορονοϊό.

Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς ο πρίγκιπας συναντήθηκε με τη βασίλισσα, ωστόσο ο Κάρολος επισκέφθηκε την Τρίτη στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου μένει αυτή τη στιγμή η Ελισάβετ.

Ο Κάρολος συνήθως χαιρετάει τη μητέρα του δημόσια με ένα φιλί στο χέρι και ένα φιλί στο μάγουλο. Η 95χρονη βασίλισσα έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου τον περασμένο Μάρτιο, ενώ είναι πιθανό να έχει κάνει και την αναμνηστική δόση. Η ανησυχία, ωστόσο, για την υγεία της εντείνεται λόγω της ηλικίας της.

Πηγή από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δήλωσε στη mirror.co.uk, ότι η βασίλισσα δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα του ιού, ωστόσο, αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει εάν η μονάρχης έχει Covid.

Η πηγή πρόσθεσε ότι η κατάσταση θα συνεχίσει να παρακολουθείται, αλλά δεν θα δοθεί τρέχον σχόλιο για την υγεία της Ελισάβετ.

