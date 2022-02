ΗΠΑ: 13χρονος σκότωσε τα αδέλφια του για λύτρωση από τον σατανά

Σε κάθειρξη 100 ετών καταδικάστηκε ο Νίκαλας Κέντροβιτζ , που σε ηλικία 13 ετών είχε σκοτώσει τα δύο του αδέλφια 23 και 11 μηνών.

Το έγκλημα, που είχε σοκάρει τις ΗΠΑ, έγινε στο Όσγκουντ, 60 χιλιόμετρα μακριά από την Ινδιανάπολη το 2017. Ο Κέντροβιτζ, που σύμφωνα με τον δικηγόρο του είχε προβλήματα ψυχικής υγείας δολοφόνησε την ετετοθαλή του αδελφή Ντεζρέ Μακάρτνεϊ που ήταν 23 μηνών και τον ετεροθαλή του αδελφό Ναθάνιελ 11 μηνών, γιατί πίστευε ότι θα τα λύτρωνε από τον σατανά!

Το ανατριχιαστικό έγκλημα έγινε όταν οι γονείς άφησαν τον Νίκαλας στο σπίτι να προσέχει τα παιδιά και βγήκαν. Αφού τους σκότωσε, τους έβαλε στα κρεβάτια και τηλεφώνησε στους γονείς, λέγοντας ότι «κάτι έχουν τα αδέλφια μου και δεν κουνιούνται».

Τον πρόδωσε μία γάτα

Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι και ήταν έτοιμη να θεωρήσει παθολογικά τα αίτια θανάτου των παιδιών. Όμως, λίγα λεπτά πριν τις δολοφονίες, ο Νίκαλας είχε ακρωτηριάσει ένα γατάκι. Όταν το εντόπισαν, άρχισαν να ψάχνουν την υπόθεση περισσότερο.

Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ο θάνατος των παιδιών δεν προήλθε από φυσικά αίτια. Οι αστυνομικοί στράφηκαν στον 13χρονο, που ομολόγησε τις πράξεις του και υποστήριξε ότι ήθελε να τα λυτρώσει από τον διάβολο.

Η υπεράσπιση ζήτησε να δικαστεί ο Νίκαλας από δικαστήριο ανηλίκων. Ο εισαγγελέας της κομητείας Ρίπλεϊ απέρριψε το αίτημα και δικάστηκε από δικαστήριο ενηλίκων.

Οι αρχές επέβαλαν στον Νίκαλας, που σήμερα είναι 17 ετών, ποινή 50 ετών για κάθε παιδί που σκότωσε.

"This death rocked a community."



Nickalas Kredowtiz will serve 100 years for killing his young siblings in their Osgood, Indiana home in 2017. Kredowitz was 13 at the time but tried as an adult. He told police he was freeing the children from "some sort of hell." @FOX19 pic.twitter.com/DCObFUs1o9

— Trevor Peters (@TrevorPetersTV) February 1, 2022

ant1news