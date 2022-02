Έκτακτη ανακοίνωση Μπάιντεν: Νεκρός ο αρχηγός του ισλαμικού κράτους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι ο ηγέτης του ISIS, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στη βορειοδυτική Συρία χθες το βράδυ.

Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που είχαμε για ευρείας κλίμακας επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων στην βόρεια Συρία. Την ίδια στιγμή οι Κούρδοι σφυροκοπούσαν θέσεις των ισλαμιστών που υποστηρίζονται από την Τουρκία, προκαλώντας τους μεγάλες απώλειες.

Ολόκληρη η ανακοίνωση που αναρτήθηκε πριν από λίγο:

«Χθες το βράδυ υπό την καθοδήγησή μου, οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη βορειοδυτική Συρία ανέλαβαν με επιτυχία μια αντιτρομοκρατική επιχείρηση για να προστατεύσουν τον αμερικανικό λαό και τους Συμμάχους μας και να κάνουν τον κόσμο πιο ασφαλή. Χάρη στην ικανότητα και τη γενναιότητα των Ενόπλων Δυνάμεών μας, «αποσύραμε» από το πεδίο της μάχης τον Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi—τον ηγέτη του ISIS. Όλοι οι Αμερικανοί επέστρεψαν σώοι από την επιχείρηση. Θα απευθύνω διάγγελμα στον αμερικανικό λαό αργότερα σήμερα το πρωί. Είθε ο Θεός να προστατεύει τα στρατεύματά μας».

Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει την κατάσταση είπε ότι τα θύματα αμάχων προκλήθηκαν από έναν άνδρα στο στοχευόμενο συγκρότημα που πυροδότησε εκρηκτικά, σκοτώνοντας πολλές γυναίκες και παιδιά. Ένα αμερικανικό ελικόπτερο αντιμετώπισε μηχανική δυσλειτουργία, με αποτέλεσμα τα αμερικανικά στρατεύματα να το ανατινάξουν επί τόπου πριν πετάξουν μακριά με άλλα αεροσκάφη, είπε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Σε λίγη ώρα, συγκεκριμένα στις 16:30 (ώρα Ελλάδας) θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις.

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

https://t.co/lsYQHE9lR9