Καναδάς: Χάος μετά την απόφαση για υποχρεωτικό εμβολιασμό - Σε μυστική τοποθεσία ο Τριντό

Χάος επικρατεί στον Καναδά μετά την απόφαση για υποχρεωτικό εμβολιασμό, με τους οδηγούς φορτηγών να δίνουν το πρόσταγμα διατρανώνοντας την αντίθεσή τους στην απόφασή του να καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό κατά της Covid-19.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό και η οικογένειά του εγκατέλειψαν το σπίτι τους στην Οττάβα για μια μυστική τοποθεσία, αναφέρει το CBC, εν μέσω ανησυχιών για την ασφάλεια τους, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές κατευθύνονταν στην καναδική πρωτεύουσα, διαμαρτυρόμενοι για τα εμβόλια.

Το κίνημα «κονβόι της Ελεθερίας», αποτελούμενο από 50.000 οδηγούς φορτηγών, πυροδοτήθηκε από την εντολή υποχρεωτικού εμβολιασμού για τους επαγγελματίες οδηγούς που περνούν τα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά, η οποία εφαρμόστηκε στις αρχές του μήνα.

O Tριντό, αναφερόμενους σε όσους αντιδρούν στην απόφασή του για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, τους αποκάλεσε «μικρή περιθωριακή μειοψηφία», γεγονός που προκάλεσε την οργή τους.

Οι διαδηλωτές που έφτασαν στην πόλη και στα πρόθυρα του πρωθυπουργικού γραφείου σχεδιάζουν να παραμείνουν και σήμερα στο κέντρο της Οττάβα, με τα αιτήματά τους να διευρύνονται από την άρση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στα σύνορα έως τον τερματισμό όλων των εντολών σε εθνικό επίπεδο.

Η ασυνήθιστη διαμαρτυρία τράβηξε ακόμη και την προσοχή ανθρώπων εκτός των συνόρων του Καναδά, με τον Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ -γιο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ- και τον Βρετανό κωμικό Ράσελ Μπράντ να δείχνουν την υποστήριξή τους. Στο πλευρό των φορτηγατζήδων τάχθηκε και ο Αμερικανός μεγιστάνας, Έλον Μασκ.

Freedom convoy making it’s way into Ottawa, Ontario, Canada for the protest tomorrow. pic.twitter.com/UUQnBjVL2N