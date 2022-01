Έρχεται εμβόλιο της Pfizer για την Όμικρον τον Μάρτιο

Έτοιμο τον Μάρτιο αναμένεται να είναι το εμβόλιο της Pfizer ειδικά για την μετάλλαξη Όμικρον, δήλωσε τη Δευτέρα στο αμερικανικό δίκτυο CNBC ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Άλμπερτ Μπουρλά.

Όπως ανέφερε, η φαρμακοβιομηχανία έχει ξεκινήσει ήδη την παραγωγή των δόσεων. Αυτό το εμβόλιο θα είναι έτοιμο το Μάρτιο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δρ Μπουρλά στο CNBC. «Ξεκινάμε ήδη να παράγουμε ορισμένες από αυτές τις ποσότητες», τόνισε ενώ επισήμανε ότι το εμβόλιο θα στοχεύει και τις άλλες παραλλαγές που κυκλοφορούν.

Διευκρίνισε ότι δεν είναι ακόμα σαφές εάν χρειάζεται ή όχι ένα εμβόλιο για την Όμικρον ή πώς θα χρησιμοποιηθεί, αλλά η Pfizer θα έχει έτοιμες κάποιες δόσεις, καθώς ορισμένες χώρες το θέλουν έτοιμο το συντομότερο δυνατό.

«Η ελπίδα είναι ότι θα πετύχουμε κάτι που θα έχει πολύ, πολύ καλύτερη προστασία, ιδιαίτερα από λοιμώξεις, γιατί η προστασία από τις νοσηλείες και τη σοβαρή ασθένεια — είναι αρκετά καλή αυτή τη στιγμή, με τα τρέχοντα εμβόλια, αρκεί να έχετε κάνει ας πούμε την τρίτη δόση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπουρλά.

