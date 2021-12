Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία υποδέχθηκαν το 2022

Η Νέα Ζηλανδία είναι η πρώτη χώρα του πλανήτη που υποδέχθηκε το 2022 και, όπως κάθε φορά, έδωσε το έναυσμα για τον ερχομό του νέου έτους στον κόσμο.

Οι πολίτες της Νέας Ζηλανδίας μπόρεσαν να συγκεντρωθούν μαζικά για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο και να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά, καθώς οι περιορισμοί στη χώρα της Ωκεανίας χαλάρωσαν για την υποδοχή του 2022.

Το λιτό σόου με φώτα στη Harbour Bridge του Όκλαντ, μαζί με τα πυροτεχνήματα, ήταν αρκετά για να σπείρουν τον ενθουσιασμό στο πλήθος και τις ευχές για καλή χρονιά.

Οι δημόσιες εκδηλώσεις της παραμονής Πρωτοχρονιάς ακυρώνονται ανά την υφήλιο, ωστόσο το Σίδνεϊ, από τις πρώτες μεγαλούπολεις που υποδέχεται το νέο έτος, «έσωσε» το θέαμα με πυροτεχνήματα πάνω από την Όπερα και το Χάρμπορ Μπριτζ, το οποίο πέρυσι είχε απαγορευθεί.

LIVE: Australia celebrates the New Year with fireworks display in Sydney https://t.co/VWo9Wm6yEC — Reuters (@Reuters) December 31, 2021





Χωρίς συναυλίες, σόου με πυροτεχνήματα και παρουσία χιλιάδων θεατών η φετινή παραμονή Πρωτοχρονιάς, με προφυλάξεις λόγω της μετάλλαξης Δέλτα και της παράλλαξης Όμικρον που δοκιμάζει συστήματα υγείας και εθνικές οικονομίες.

Στην Ευρώπη οι παραδοσιακές συναυλίες και τα σόου με τα πυροτεχνήματα με χιλιάδες θεατές στους δρόμους ακυρώθηκαν στις περισσότερες μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων στο Λονδίνο, το Παρίσι, τη Ζυρίχη, τις Βρυξέλλες, τη Βαρσοβία και τη Ρώμη.

Στη Γερμανία, όπου η παραμονή της Πρωτοχρονιάς, παραδοσιακά γιορτάζεται με μεγάλες συγκεντρώσεις σε δημόσιους χώρους, η λειτουργία των νυχτερινών κλαμπ έχει ανασταλεί, ενώ οι μεγάλες αθλητικές και καλλιτεχνικές διοργανώσεις πραγματοποιούνται χωρίς θεατές. Στις ιδιωτικές συναντήσεις επιτρέπεται να συναθροίζονται έως και 10 άτομα – συμπεριλαμβανομένων των εμβολιασμένων και των ιαθέντων. Στα περισσότερα κρατίδια ο εορτασμός της αλλαγής του χρόνου σε εξωτερικούς χώρους έχει απαγορευθεί, το ίδιο και η χρήση βεγγαλικών. Στο Αμβούργο, όπου διαπιστώνεται η μεγαλύτερη έξαρση της «Όμικρον», έχει επιπλέον επιβληθεί περιορισμός της λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης έως τις 23:00, με την εξαίρεση της 31ης Δεκεμβρίου, όπου το ωράριο παρατείνεται έως τη 01:00, αλλά μόνο για καθήμενους, ενώ απαγορεύεται μεταξύ άλλων ο χορός.

Στην Αυστρία, με αυστηρούς περιορισμούς θα πραγματοποιηθεί η Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης, λόγω της πανδημίας. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι θεατές θα περιοριστούν στους 1.000, οι οποίοι θα είναι εμβολιασμένοι ή ιαθέντες και, επιπλέον, θα έχουν υποβληθεί σε μοριακό διαγνωστικό τεστ για κορονοϊό, το πολύ εντός 48 ωρών από τη συναυλία. Οι θεατές υποχρεούνται να φορούν προστατευτική μάσκα τύπου FFP2 καθ΄όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο κτίριο του Μεγάρου Φίλων της Μουσικής στη Βιέννη.

Στη Βρετανία, ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν ανακοίνωσε ότι ματαιώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις, λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων της παραλλαγής Όμικρον στη Βρετανία. «Αυτό σημαίνει ότι δεν θα οργανώσουμε την εκδήλωση με συμμετοχή 6.500 ανθρώπων στην Τραφάλγκαρ Σκουέρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς», εξήγησε ο ίδιος. Αντί για την εκδήλωση, θα μεταδοθεί από το BBC μια «εντυπωσιακή εκπομπή» στην οποία θα γίνεται αναφορά στα σημαντικότερα γεγονότα του 2021.

Mayor of London Sadiq Khan urges New Year's Eve Covid caution https://t.co/Zi3XuHS5rb — BBC News (UK) (@BBCNews) December 30, 2021



Λόγω της Όμικρον ακυρώνονται και οι παραδοσιακοί, τριήμεροι εορτασμοί για την Πρωτοχρονιά και στη Σκωτία, όπως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της Νίκολα Στέρτζον.

Στη Γαλλία, τα κέντρα νυχτερινής διασκέδασης, των οποίων η λειτουργία έχει ήδη ανασταλεί από τις 10 Δεκεμβρίου, θα παραμείνουν κλειστά και για τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Το Παρίσι ακύρωσε το σόου πυροτεχνημάτων, όπως και τις άλλες εορταστικές εκδηλώσεις στη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων για την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, προκειμένου να προλάβει την εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον. Ο Γάλλος πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ ανακοίνωσε την απαγόρευση μεγάλων εορταστικών εκδηλώσεων και των πυροτεχνημάτων για την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Στην Ισπανία, οι εορτασμοί έχουν ακυρωθεί στην πλειονότητα των περιοχών και οι 9 από τις 10 πολυπληθέστερες πόλεις της χώρας δεν θα γιορτάσουν το έθιμο των “campanadas”, όπου οι καμπάνες χτυπούν για να σημάνουν την έλευση του νέου έτους. Μόνο η Μαδρίτη θα πραγματοποιήσει μια μικρή εκδήλωση στη διάσημη πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ, με τους θεατές να περιορίζονται στους 7.000 -πάντα με μάσκες-συγκριτικά με 18.000 το 2019, πριν από την πανδημία.

Η Ιταλία έχει προχωρήσει σε αυστηροποίηση των περιορισμών, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης όλων των δημόσιων εορτασμών για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Το υπουργείο Eσωτερικών έχει στείλει οδηγίες σε όλους τους νομάρχες της χώρας, με στόχο την αύξηση των ελέγχων ενόψει της Πρωτοχρονιάς. Η κυβέρνηση Ντράγκι ζήτησε την εντατικοποίηση ελέγχων, για να τύχει σεβασμού η απόφαση η οποία απαγορεύει γιορτές, πάρτι, χορούς σε κλειστά κέντρα, όπως και συναυλίες με συνωστισμό σε ανοικτούς χώρους. Στα εστιατόρια πλέον επιτρέπεται η είσοδος μόνον σε εμβολιασμένους, ενώ στα καφέ μπαρ, οι ανεμβολίαστοι θα μπορούν να μπαίνουν μόνον για να παίρνουν φαγητό ή ροφήματα πακέτο.

Η Τσεχία απαιτεί από τις 27 Δεκεμβρίου όλοι οι ξένοι επισκέπτες που εισέρχονται στη χώρα να επιδεικνύουν αρνητικό τεστ PCR πριν από την είσοδό τους -εκτός κι αν έχουν κάνει ενισχυτική δόση-προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της Όμικρον κατά τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς. Η Πράγα, που είναι συνήθως ένας δημοφιλής προορισμός για την Πρωτοχρονιά, θα επιτρέψει φέτος να εορταστεί η έλευση του νέου έτους καθώς η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που προέβλεπε το κλείσιμο των παμπ στις 10 το βράδυ έληξε στις 25 Δεκεμβρίου. Μετά τις 29 Δεκεμβρίου, επιτρέπεται η συνάθροιση έως 50 ατόμων για διάφορες εκδηλώσεις, με εξαίρεση τους καθήμενους σε θέατρα και πολιτιστικούς χώρους. Τα εστιατόρια περιόρισαν πλέον τον αριθμό των πελατών σε 4 άτομα ανά τραπέζι.

Goodbye 2021, hello 2022.



The world is preparing to usher in 2022 after another tumultuous and pandemic-ridden year capped by new restrictions, soaring Covid case numbers and a slight glimmer of hope for better times aheadhttps://t.co/l3aT86BZYr pic.twitter.com/sin97j0NZs — AFP News Agency (@AFP) December 31, 2021

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Νέα Υόρκη προχώρησε σε σημαντική μείωση του αριθμού των ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται στην Τάιμς Σκουέρ για τις εκδηλώσεις την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει ο δήμαρχος της πόλης Μπιλ ντε Μπλάζιο. Φέτος, η πόλη θα επιτρέψει περίπου το ένα τρίτο από τον συνηθισμένο αριθμό παρευρισκομένων στις συγκεκριμένες περιοχές θεατών που έχουν οριοθετηθεί στην πλατεία, προκειμένου να επιτρέπεται μεγαλύτερη κοινωνική αποστασιοποίηση. Οι παρευρισκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού και να φορούν μάσκες.

The New Year's Eve Ball in Times Square is ready for its annual drop. pic.twitter.com/h4wQtoOZnb — The Associated Press (@AP) December 31, 2021

«Κανονικά, φιλοξενούνται περίπου 58.000 άνθρωποι στα σημεία θεατών, ο φετινός εορτασμός θα έχει 15.000 ανθρώπους», σύμφωνα με τον δήμαρχο. Επιπλέον, η είσοδος στους χώρους αυτούς θα ξεκινήσει στις 3 το μεσημέρι, αργότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Απτόητο το εμιράτο του Ντουμπάι, επιδεικνύει το «Μάτι» Ain Dubai τον μεγαλύτερς και ψηλότερο τροχό στον κόσμο.

Visions in the night sky.



A light show using drones illuminates the sky above the waterfront and the Ain Dubai (Dubai Eye -- the world’s largest and tallest observation wheel), in the Gulf emirate of Dubai



Giuseppe Cacace pic.twitter.com/ZR98VEVgv1 — AFP News Agency (@AFP) December 31, 2021

Στο Μαρόκο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε σειρά μέτρων που θα εφαρμοστούν το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου προς 1η Ιανουαρίου μεταξύ των οποίων την απαγόρευση όλων των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά, τη διοργάνωση ρεβεγιόν στα ξενοδοχεία, εστιατόρια και τουριστικές μονάδες, το κλείσιμο των εστιατορίων και των καφέ στις 11.30 το βράδυ και την επιβολή νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας από τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί.

Στην Ινδία, οι αρχές άρχισαν να εφαρμόζουν αυστηρότερους περιορισμούς για να αποτραπούν μαζικές συναθροίσεις σε πάρτι και σε δημόσιους χώρους ενόψει των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς ενώ η χώρα καταγράφει αύξηση στα κρούσματα COVID-19. Σύμφωνα με αξιωματούχους, έχει επιβληθεί νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλες τις μεγάλες πόλεις ενώ έχει δοθεί εντολή στα εστιατόρια να περιορίσουν τον αριθμό των πελατών τους.

Στη Μαλαισία, απαγορεύθηκαν οι μαζικοί εορτασμοί για την Πρωτοχρονιά, ενώ όσοι παραβρίσκονται σε ιδιωτικές συναθροίσεις πρέπει να έχουν κάνει self-test, όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Υγείας.

Με πληροφορίες από την ΕΡΤ