Η μετάλλαξη Όμικρον τρομάζει – Εκρηκτική η αύξηση των κρουσμάτων

Ένα νέο γράφημα του ερευνητή, Τέο Σάντερσον, στο βρετανικό Ινστιτούτο Σάνγκερ, δείχνει την καμπύλη της εκρηκτικής αύξησης των κρουσμάτων της Όμικρον στο Λονδίνο.

Σύμφωνα τα επίσημα στοιχεία, η μετάλλαξη έχει τη δυνατότητα να διπλασιάζει τον αριθμό των κρουσμάτων ανά δυο με τρεις ημέρες, ενώ από τη μετάδοση δεν γλιτώνουν και οι εμβολιασμένοι.

Όπως σχολιάζει, πλέον, το 83% των κρουσμάτων στο Λονδίνο είναι Όμικρον. «Τώρα προκαλεί πενταπλάσια κρούσματα από τη Δέλτα» σημειώνει.

Δείτε το γράφημα:

83% of cases were Omicron in London for specimens of 15 December.



Now causing five times as many cases as Delta, which has remained at similar level levels throughout December pic.twitter.com/th0bIgDb3Z