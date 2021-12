Συναγερμός στον ΟΗΕ: Ένοπλος έξω από τα γραφεία του στη Νέα Υόρκη

Συναγερμός στο κτίριο των κεντρικών γραφείων του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, καθώς υπάρχει απειλή από ένοπλο.

Το κτίριο έχει περικυκλωθεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, σύμφωνα με αναφορές από ανταποκριτή του Sputnik.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή όπου ήδη βρίσκονται διαπραγματευτές, με τον ένοπλο μέχρι στιγμής να μην έχει κάνει τις προθέσεις του γνωστές.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έχει ήδη εκδώσει ειδοποίηση στους οδηγούς να αποφεύγουν την διασταύρωση 42ης Οδού και 1ης Λεωφόρου, ακριβώς έξω από το κτίριο των γραφείων του Οργανισμού.

RIGHT NOW: A GUY HAS A GUN IN FRONT OF THE UNITED NATIONS. POLICE ARE NEGOTIATING. STAND-OFF ⁦@UN⁩ ⁦@NYPDnews⁩ pic.twitter.com/NelcGzwC9A