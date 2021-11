Γάτες εντόπισαν εγκαταλελειμμένο μωρό σε αποχέτευση και το έσωσαν!

Η αστυνομία είπε ότι οι κάτοικοι βρήκαν το μωρό αφού γάτες συγκεντρώθηκαν σε ένα σημείο κατά μήκος του δρόμου και άρχισαν να νιαουρίζουν δυνατά

Ένα κοριτσάκι πέντε ημερών, το οποίο διασώθηκε από μια αποχέτευση όπου το άφησαν να πεθάνει στην πόλη Βομβάη της Ινδίας, αναρρώνει σε τοπικό νοσοκομείο.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο Rajawadi είπαν στο BBC ότι «τα πάει καλά» και ότι η υγεία της παρακολουθείται.

Η αστυνομία είπε ότι οι κάτοικοι βρήκαν το μωρό αφού γάτες συγκεντρώθηκαν σε ένα σημείο κατά μήκος του δρόμου και άρχισαν να νιαουρίζουν δυνατά

Οι υπάλληλοι ερευνούν πώς κατέληξε στην αποχέτευση.

Η αστυνομία δεν έχει κάνει εικασίες για πιθανά κίνητρα, αλλά παρόμοιες περιπτώσεις εγκατάλειψης στο παρελθόν έχουν καταγραφεί στην Ινδία, όπου προτιμώνται τα αγόρια.

Οι γυναίκες υφίστανται συχνά κοινωνικές διακρίσεις και τα κορίτσια θεωρούνται οικονομικό βάρος, ιδιαίτερα μεταξύ των φτωχών κοινοτήτων.

Η αναλογία των φύλων της χώρας είναι από τις χειρότερες στον κόσμο. Και παρόλο που τα περισσότερα «ανεπιθύμητα» θηλυκά έμβρυα αποβάλλονται με τη βοήθεια παράνομων κλινικών προσδιορισμού φύλου, οι περιπτώσεις κοριτσιών που σκοτώνονται ή εγκαταλείπονται μετά τη γέννηση δεν είναι ασυνήθιστες.

"Όταν σηκώσαμε το μωρό έξω, είχε παγώσει, τα χέρια της είχαν γίνει μπλε. Ζητήσαμε λίγο ζεστό νερό και ύφασμα για να καθαρίσουμε το μωρό", είπε ο αστυνομικός Sheetal Sonawane στην εφημερίδα Times of India.

Pantnagar P.stn received a call from a good samaritan that a baby, wrapped in cloth, was dumped in a drain. He was alerted when the neighbourhood cats created a ruckus. the baby was rushed to Rajawadi by the Nirbhaya Squad of Pantnagar P.Stn & is now safe & recovering. pic.twitter.com/nEGSDCD6wz