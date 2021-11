Μονοκλωνικά Αντισώματα: Έγκριση δύο θεραπειών από τον EMA

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε την Πέμπτη δύο θεραπείες μονοκλωνικών αντισωμάτων κατά της Covid-19, η μία από τις οποίες έχει αναπτυχθεί από την αμερικανική Regeneron και τον ελβετικό κολοσσό Roche, και η δεύτερη από τη νοτιοκορεατική Celltrion.

Είναι η πρώτη φορά που ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) εγκρίνει τέτοιου είδους θεραπείες.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία Eli Lilly απέσυρε την περασμένη εβδομάδα την αίτησή της για έγκριση της δικής της θεραπείας αντισωμάτων από την ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή επικαλούμενη έλλειψη ενδιαφέροντος από τις χώρες μέλη της ΕΕ, καθώς η Ένωση προσανατολίζεται προς άλλους προμηθευτές.

