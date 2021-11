Έκρηξη σε τάνκερ πετρελαίου στη Σιέρα Λεόνε – Τουλάχιστον 84 νεκροί

Τουλάχιστον 84 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη τάνκερ πετρελαίου σε προάστιο της πρωτεύουσας της Σιέρα Λεόνε.

Από την έκρηξη στο τάνκερ πετρελαίου, όπως αναφέρουν οι τοπικές, υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό, όπως αναφέρει το CNN, σημειώθηκε στην οδό Bai Bureh στην πρωτεύουσα της Σιέρα Λεόνε.

Οι τραυματίες, σύμφωνα με τις αρχές, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Βίντεο στα social media αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας, καθώς καίγονται τα πάντα στο σημείο. Εικόνες δείχνουν επίσης πλήθος κόσμου να τρέχει πανικόβλητος.

«Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι τρομακτικά» ανέφερε σε δήλωση της στο Facebook η δήμαρχος της πόλης, εκφράζοντας την θλίψη της για το περιστατικό. «Τα συλλυπητήρια μου στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων της έκρηξης. Είθε οι ψυχές των νεκρών να αναπαυθούν σε απόλυτη ειρήνη», προσθέτει.

The images of the fuel tanker expulsion coming from Freetown tonight are really disturbing and traumatizing.

Lord have mercy on our people. pic.twitter.com/vUaGz3GSpC

— Amara Bangura (@Amarahbangura) November 5, 2021

newsit Με πληροφορίες από CNN