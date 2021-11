Ενοχλημένος ο Ερντογάν για την αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη και για τα Rafale

Εκνευρισμένος είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την εγκατάσταση αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και με την πώληση από τη Γαλλία μαχητικών Rafale στην Ελλάδα.

Επιστρέφοντας από τη σύνοδο G20 στη Ρώμη, ο Τούρκος πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφους ότι μετέφερε στον Τζο Μπάιντεν και στον Εμάνουελ Μακρόν την ενόχλησή του για τη δημιουργία της αμερικανικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη: Αναφέραμε το θέμα και στον κ. Μπάιντεν και στον κ. Μακρόν. Τους είπαμε “τι είναι το θέμα της Αλεξανδρούπολης; Η δημιουργία βάσης εκεί ενοχλεί σοβαρά εμάς και τον λαό μας”. Ο Μακρόν δεν το ενστερνίστηκε, υποστήριξε.

Αναφερόμενος στο θέμα της αγοράς γαλλικών πολεμικών αεροσκαφών Rafale από την Ελλάδα, ο Ερντογάν είπε: Όσον αφορά στα Rafale, μου είπε πως “εκείνοι (οι Έλληνες) έχουν χρήματα” και του απάντησα “σε ξεγελούν. Γνωρίζω ότι δεν έχουν λεφτά και χρωστούν μόνο στη Δύση 400 δισ. ευρώ”. Αλλά εκείνος είπε “έχουν χρήματα”. Όλα είναι χρήμα! Υπάρχει, βέβαια, και το θέμα της βάσης, αλλά εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς μ’ αυτά που γίνονται είναι να είμαστε δυνατοί.

Επίσης ο Ερντογάν ξεκαθάρισε ακόμη ότι η Τουρκία δεν θα μετάσχει σε διάσκεψη στο Παρίσι για τη Λιβύη εφόσον είναι παρούσες η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ.

