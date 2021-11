Elon Musk προς ΟΗΕ: Θα εξαλείψω την πείνα εάν αποδείξετε ότι γίνεται με 6 δισ. δολάρια

Έτοιμος να λύσει… το πρόβλημα της πείνας στον πλανήτη φαίνεται ο Ελον Μασκ. Ο γνωστός δισεκατομμυριούχος απάντησε μέσω Twitter σε δηλώσεις του Ντέιβιντ Μπίσλεϊ, διευθυντή του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ, ο οποίος είπε στο CNN την περασμένη εβδομάδα ότι μια δωρεά της τάξης των έξι δισεκατομμυρίων δολαρίων από δισεκατομμυριούχους όπως ο Μασκ και ο Μπέζος θα μπορούσε να βοηθήσει 42 εκατομμύρια ανθρώπους που κυριολεκτικά πρόκειται να πεθάνουν, αν δεν τους βοηθήσουμε

Ο ιδρυτής των Tesla και SpaceX έγραψε στο Twitter: Εάν το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα μπορεί να περιγράψει απαντώντας σε αυτό το post στο Twitter ακριβώς πώς έξι δισεκατομμύρια δολάρια μπορούν να αντιμετωπίσουν την πείνα στον πλανήτη, θα πουλήσω μετοχές της Tesla αμέσως τώρα και θα το κάνω. Kαι πρόσθεσε ότι πρέπει να είναι λογιστική open source, ώστε το κοινό να δει ακριβώς πώς θα ξοδευτούν τα χρήματα

Ο Μπίσλεϊ απάντησε στον Μασκ επίσης με ένα tweet γράφοντας πως μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε τα συστήματα για τη διαφάνεια και τη λογιστική open source. Η ομάδα σας μπορεί να εξετάσει και να συνεργαστεί μαζί μας για να είναι απολύτως βέβαιη για κάτι τέτοιο. Διευκρίνισε επίσης ότι το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ δεν είπε ποτέ ότι 6 δισεκατομμύρια δολάρια θα έλυναν την πείνα στον κόσμο. Πρόκειται για μια εφάπαξ δωρεά για να σωθούν 42 εκατομμύρια ζωές κατά τη διάρκεια αυτής της άνευ προηγουμένου κρίσης πείνας, έγραψε στο Twitter.

The world needs to wake up. We’ve got a global humanitarian crisis on our hands that is spiraling out of control. 42M people in 43 countries face famine NOW.



All we need is $6.6B—just .36% of the top 400 US billionaires' net worth increase last year. Is that too much to ask?? pic.twitter.com/YMD7zuPwsf