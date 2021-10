Χάλοουϊν: Οι κολοκύθες και η σύγχρονη γιορτή του Χάλοουιν. Είναι μια Ευρωπαϊκή γιορτή;

Μόλις έρχεται ο Οκτώβριος, οι νεροκολοκύθες έχουν την τιμητική τους. Τις βρίσκεις παντού, είναι καταπληκτικές για γλυκά αλλά και για στόλισμα σαν φαναράκια την ημέρα του Halloween. Τι είναι όμως το Halloween και γιατί έχει αρχίσει να γιορτάζετε και στην Ελλάδα;

Για να κατανοήσουμε τη γιορτή αυτή και τη σημασία της θα ξεκινήσουμε από τις ρίζες της μέσα στο χρόνο, την ετυμολογία της λέξης, τις παραδόσεις και τους μύθους που την ακολουθούν.

Τι σημαίνει η λέξη Halloween (Χάλοουιν);

Η ρίζα της λέξης προέρχεται απο το All-hallow-even, δηλαδή η παραμονή της γιορτής των Αγίων Πάντων (All Hallows Day – All Saints Day). Το Χάλοουιν συνδέεται με την υπερφυσική δραστηριότητα.

Η ημέρα αυτή θεωρείται ως μια από τις λίγες ημέρες του χρόνου όπου η επαφή με τα πνεύματα είναι πιο έντονη. Η μαγεία και οτιδήποτε υπερφυσικό βρίσκεται στο απόγειό του.

Πότε γιορτάζεται:

Η 31η Οκτωβρίου έχει οριστεί ως η ημέρα του Χάλοουιν και ιδιαίτερα η νύχτα της! Μια νύχτα τρόμου έστω και ψεύτικου και γιορτάζεται κυρίως στις Αγγλοσαξονικές χώρες. Τώρα τελευταία όμως όλο και περισσότερες χώρες πραγματοποιούν εκδηλώσεις αυτή τη μέρα.

Την τιμητική τους αυτή την ημέρα έχουν ο τρόμος, οι φάρσες, τα γλυκίσματα, τα φαναράκια σε νεροκολοκύθες, οι οποίες είναι σκαλισμένες με ανθρώπινα χαρακτηριστικά άλλοτε τρομακτικά και άλλοτε αστεία. Στόχος της ημέρας είναι η μεταμφίεση με τρομακτικά κοστούμια και κυρίως ποιος θα τρομάξει πιο πολύ!

Πως ξεκίνησε:

Πιστεύετε ό,τι αποτελεί την εξέλιξη μιας αρχαίας Κέλτικης γιορτής του Θεού Samhain, του Θεού του Κάτω Κόσμου. Γινόταν στο τέλος της συγκομιδής και στην αρχή του χειμώνα. Πίστευαν ότι η αλλαγή της εποχής ήταν μια γέφυρα που ένωνε τον πάνω κόσμο με τον κόσμο των νεκρών.

Στη σημερινή εποχή η γιορτή δεν έχει να κάνει πια με φαντάσματα και πνεύματα άλλα περισσότερο με τη διασκέδαση, τις μεταμφιέσεις και τα γλυκίσματα. Έτσι από μια μέρα τρόμου έχει γίνει μια μέρα διασκέδασης και χαράς ιδιαίτερα για τα παιδιά που απολαμβάνουν στο μέγιστο να μεταμφιέζονται, να τρομάζουν άλλα κυρίως τα υπέροχα κεράσματα που τους δίνονται όταν περνούν από σπίτι σε σπίτι και φωνάζουν trick or treat (φάρσα ή κέρασμα)!

Μια ευρωπαϊκή παράδοση που μας την... ξαναέμαθαν οι Αμερικάνοι

Γενικά το Χάλοουιν εορτάζεται στην Ευρώπη και την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ως... εισαγόμενο αγαθό από τις ΗΠΑ. Αυτό όμως που ελάχιστοι γνωρίζουμε είναι ότι η γιορτή του Χάλοουιν είναι μια ευρωπαϊκή παράδοση, την οποία οι μετανάστες πήραν μαζί τους στην Αμερική.

Εκεί βεβαίως η παράδοση εμπλουτίστηκε και μας επεστράφη. Κάτι σαν... αντιδάνειο!

Η λέξη Χάλοουιν (Halloween) προέρχεται από το All-hallow-even και είναι η παραμονή της εορτής των Αγίων Πάντων (All Hallows Day - All Saints Day), που εορτάζεται την 1η Νοεμβρίου.

Αρχικά, οι Άγιοι Πάντες εορτάζονταν (στο καθολικό εορτολόγιο) το 609 μ.Χ., στις 14 Μαΐου, αλλά ο Πάπας Γρηγόριος 4ος μετακίνησε τον εορτασμό την 1η Νοεμβρίου, κατά μια ιστορική εκδοχή για να κουμπώσει με παλαιότερες παγανιστικές παραδόσεις της Ευρώπης και να τις αφομοιώσει.

Σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία, η εορτή του Χάλοουιν έχει τις ρίζες της στην Ιρλανδία, στους Κέλτες και την εορτή του Samhain, που σημαίνει (στην κέλτικη) «τέλος του καλοκαιριού».

Το σήμα κατατεθέν του Χάλοουιν, η κολοκύθα, κρατά από τον ιρλανδικό μύθο του τσιγκούνη Τζακ, που τα έβαλε με το διάβολο, κατάφερε να τον εξαπατήσει (και μάλιστα όχι μια φορά) αλλά από όταν πέθανε, δεν κατάφερε να βρει μέρος να αναπαυτεί και το πνεύμα του περιπλανιέται στον κόσμο, ψάχνοντας where to rest in pece.

Οι κολοκύθες και η σύγχρονη γιορτή του Χάλοουιν

Βεβαίως το σημερινό Χάλοουιν είναι πολύ μακρυά από το μυσταγωγικό και μυστηριακό πνεύμα των αρχικών παραδόσεων.

Το έθιμο των μεταμφιέσεων των μικρών παιδιών που εμφανίζονται στις πόρτες ντυμένα με τρομακτικές στολές και λέγοντας "trick or treat", ζητώντας γλυκά και κεράσματα, έλκει από την Ιρλανδία, τη Σκωτία και την Ουαλία του 16ου αιώνα. Τα μικρά... τερατάκια, αντιπροσώπευαν τις θεότητες του χειμώνα που ήθελαν ανταλλάγματα για να εξασφαλίσουν καλή τύχη.

Φεύγοντας μετανάστες προς τις ΗΠΑ, Ιρλανδοί, Σκωτσέζοι και Ουαλοί, πήραν μαζί τους και το έθιμο αυτό. Οι κολοκύθες χρησιμοποιήθηκαν σαν φαναράκια γιατί ήταν πολύ φθηνές.

Σήμερα, το Χάλοουιν είναι η πλέον επικερδής εορτή στις ΗΠΑ. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο, τα... παραφερνάλια του Χάλοουιν (κοστούμια, διακοσμητικά, γλυκά, φαγητά κ.ά.) κάνουν τζίρο περί τα 6 δισ. δολάρια.