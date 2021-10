Βέμπερ: Χρόνια Πολλά σε όλους τους Έλληνες φίλους μας για την 28η Οκτωβρίου

Χρόνια Πολλά στους Έλληνες για την 28η Οκτωβρίου εύχεται ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Σε ανάρτησή του στο twitter αναφέρει:

Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες φίλους μας! Η Ημέρα του Όχι σηματοδοτεί την ημέρα που η Ελλάδα μπήκε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο λέγοντας ΟΧΙ στον φασισμό.

Happy National Day to all our Greek friends! #OxiDay marks the day when #Greece entered the #WW2 saying "NO" to fascism. pic.twitter.com/dR3PJkMKFO