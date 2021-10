Αδιανόητο: Ο Έλον Μασκ έβγαλε 37 δισ. δολάρια σε μία μέρα

Σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg η προσωπική περιουσία του πλουσιότερου ανθρώπου στον πλανήτη εκτινάχθηκε τη Δευτέρα από τα 252 στα 289 δις. δολάρια λόγω της αύξησης σχεδόν κατά 13% της τιμής της Tesla μόλις έγινε γνωστή η συμφωνία που έκλεισε η Hertz για την προμήθεια 100.000 ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την εταιρεία του Μασκ.

Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla προέρχεται από το τεράστιο μερίδιο των μετοχών του στην αυτοκινητοβιομηχανία, η κεφαλαιοποίηση της οποίας ξεπέρασε το ένα τρισ. δολάρια μετά την ανακοίνωση του deal με τη Hertz. Βάσει της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας στις ΗΠΑ η αύξηση του πλούτου του Μασκ κατά 37 δις. δολάρια δεν μετρά ως εισόδημα. Η εκτίμηση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, όπως οι μετοχές ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορολογείται μόνον μετά την πώλησή του κι όσο ο Μασκ κρατά στην κατοχή του τις μετοχές, δεν θα πληρώσει φόρους.

Κι είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι από τους πλουσιότερους Αμερικανούς πλήρωσαν φόρους ψίχουλα λόγω αυτής της νομοθεσίας, όπως αποκάλυψε τον περασμένο Ιούνιο η ανεξάρτητη οργάνωση ProPublica. Όμως αυτό μπορεί να αλλάξει στο εγγύς μέλλον, αν περάσει η πρόταση του Δημοκρατικού γερουσιαστή Ρον Γουάιντεν για τη φορολόγηση των εισοδημάτων των δισεκατομμυριούχων, που βάζει στο στόχαστρο αυτά τα μη υλοποιημένα κεφαλαιακά κέρδη των πλουσιότερων Αμερικανών. Οι λεπτομέρειες της νομοθετικής πρότασης αναμένεται να ανακοινωθούν προσεχώς, αλλά η βασική της ιδέα είναι ότι οι αυξήσεις στην αγοραία αξία περιουσιακών στοιχείων, όπως οι μετοχές, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως φορολογητέο εισόδημα για τους δισεκατομμυριούχους και εκείνους που βγάζουν τρελά λεφτά.

Αν επί παραδείγματι είναι κάποιος κάτοχος μετοχών αξίας ενός δις. δολαρίων μιας εταιρείας στην αρχή της χρονιάς κι η τιμή τους αυξηθεί κατά 50% μέχρι τα τέλη του έτους, τότε τα 500 εκατ. δολάρια του νέου εισοδήματος θα είναι φορολογήσιμα βάσει του προτεινόμενου νέου φόρου, ακόμη κι αν ο κάτοχος δεν πουλήσει ούτε μία μετοχή. Η πρόταση αυτή θα πλήξει πολύ σκληρά ζάπλουτους όπως ο Έλον Μασκ – όχι ότι θα πεινάσουν, βεβαίως -. Αν υποτεθεί ότι τα μη υλοποιηθέντα κέρδη θα φορολογούνταν με κάτι σαν τον τρέχοντα ανώτατο συντελεστή φορολόγησης του 20% για τα υλοποιηθέντα μακροπρόθεσμα κέρδη κεφαλαίου, η αύξηση της περιουσίας του Μασκ κατά 37 δισ. δολάρια σε μια μέρα θα μπορούσε να σημάνει έναν λογαριασμό από την εφορία της τάξης των 7,4 δις. δολαρίων.

Ο Μασκ εξαπέλυσε πυρά και της πρότασης των Δημοκρατικών το βράδυ της Δευτέρας υποστηρίζοντας ότι μολονότι αφορά στους δισεκατομμυριούχους και εκείνους που βγάζουν τρελά κέρδη – πιθανώς λιγότεροι από χίλιοι Αμερικανοί – μπορεί να ανοίξει την πόρτα για τη φορολόγηση ατόμων με πιο μέτριες περιουσίες.

For USA citizens opposed to the unrealized capital gains tax proposal by Senator @RonWyden , here is an example of a tactful and diplomatic letter template I made. You can use this or make/post your own. It's important to write your elected reps.

