Μεξικό: Πυρά έξω από το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας

Συναγερμός στο διεθνές αεροδρόμιο της Πόλη τους Μεξικού σήμερα το πρωί, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ κοντά στον Τερματικό Σταθμό 2, στο διεθνές αεροδρόμιο της Πόλη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο ή τρία άτομα, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η διεύθυνση του αεροδρομίου ανακοίνωσε ότι δεν επηρεάστηκε η λειτουργία του από το επεισόδιο αυτό.

According to local media, the incident happened when two motorbikes were chasing a car

Shots were fired outside #Terminal2 of #MexicoCity's international airport on Friday with 2 or 3 people injured, Reuters said, quoting local media#Sputnik #BreakingNews #Mexico pic.twitter.com/IuyHzn58YX

October 15, 2021