Συναγερμός στη Νορβηγία: Επίθεση με τόξο και βέλη - Νεκροί και τραυματίες

Συναγερμός στη Νορβηγία. Επίθεση με τόξο στην πόλη Κονγκσεμπεργκ με Νεκρούς και τραυματίες

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη περισσότερο τραυματίστηκαν σε επιθέσεις στην πόλη Κονγκσεμπεργκ της Νορβηγίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι συνελήφθη ένας ύποπτος.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας προχώρησε σε συνέντευξη Τύπου στην οποία τόνισε πως έχει στηθεί μια πολύ μεγάλη επιχείρηση ώστε να εξηγηθεί η υπόθεση, για την οποία έχει ενημερωθεί και το υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας.

Ήδη νορβηγικά ΜΜΕ δημοσιεύσεις μια φωτογραφία που φέρεται να δείχνει ένα από τα βέλη που χρησιμοποίησε ο δράστης, καρφωμένο σε έναν τοίχο.Bardzo przykre informacje dobiegają z Norwegii.



Policja potwierdza, we wiele osób nie żyje i jest rannych po ataku, do jakiego doszło w mieście Kongsberg. Napastnik został aresztowany i trafił do aresztu w Drammen.



Napastnik miał strzelać z łuku. Na razie nic więcej nie widomo pic.twitter.com/6mfeB2GYlw

- Paweł Tanona (@ptanona) 13 Οκτωβρίου 2021

#BREAKING: several people have been killed in Kongsberg, Norway in an attack by someone using bow & arrow. Several people were also injured pic.twitter.com/5sh8CSsSrN

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 13, 2021