Νόμπελ Ειρήνης 2021: Αυτοί είναι οι νικητές

Με το Νόμπελ Ειρήνης 2021 τιμήθηκαν η Φιλιππινέζα δημοσιογράφος Μαρία Ρέσα και ο Ρώσος δημοσιογράφος Ντμίτρι Μουράτοφ.

Οι δύο δημοσιογράφοι τιμήθηκαν με το Νόμπελ Ειρήνης για «τη θαρραλέα μάχη τους υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης» στις χώρες τους, ανακοίνωσε σήμερα η νορβηγική επιτροπή του βραβείου Νόμπελ.

Η Μαρία Ρέσα και ο Ντμίτρι Μουράτοφ αντιπροσωπεύουν όλους τους δημοσιογράφους που υπερασπίζονται αυτό το ιδανικό σε έναν κόσμο όπου η δημοκρατία και η ελευθερία του Τύπου βρίσκονται αντιμέτωπες με όλο και περισσότερο αντίξοες συνθήκες, δήλωσε στο Όσλο η πρόεδρος της νορβηγικής Επιτροπής του Νόμπελ Μπέριτ Ράις-Άντερσεν.

Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου, την επέτειο του θανάτου του σουηδού βιομηχάνου Άλφρεντ Νόμπελ, ο οποίος ίδρυσε τα βραβεία με τη διαθήκη του το 1895.

Η Μαρία Αντζελίτα Ρέσα είναι Φιλιππινέζα-Αμερικανίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Rappler. Σχεδόν δύο δεκαετίες εργαζόταν ως κύρια ερευνητική δημοσιογράφος στη Νοτιοανατολική Ασία για το CNN.

Ο Ντμίτρι Αντρέγιεβιτς Μουράτοφ είναι Ρώσος δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης της ρωσικής εφημερίδας Novaya Gazeta.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT