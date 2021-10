Μελάνια: Στη φόρα όλες τις λεπτομέρειες για την άγνωστη ζωή της Ραπουνζέλ του Λευκού Οίκου

Λίγοι θα μάθουν πραγματικά πώς είναι να ζεις και να εργάζεσαι μέσα στον Λευκό Οίκο ως Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, ή την πίεση που δέχεσαι για την διατήρηση της οικογενειακής ζωής και του δημόσιου ρόλου. Ως εκπρόσωπος Τύπου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και στη συνέχεια προσωπάρχης της πρώτης κυρίας, η Στέφανι Γκρίσαμ αποκαλύπτει πολλά ,μυστικά στο βιβλίο της I'll Take Your Questions Now.

Η Μυστική Υπηρεσία ονόμασε Ραπουνζέλ την Μελάνια, αναφέρει η Washington Post, σαν την όμορφη γυναίκα που είναι παγιδευμένη σε έναν πύργο, έτσι και η κυρία Τραμπ σπάνια έβγαινε από τα όρια του Λευκού Οίκου.

Η Post και άλλα μέσα ενημέρωσης έχουν αποκτήσει αντίγραφα του βιβλίου των 352 σελίδων της Γκρίσαμ, η οποία υπηρέτησε στον Λευκό Οίκο για τον Τραμπ μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, όταν παραιτήθηκε, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκε την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Η πρώην προσωπάρχης τής Μελάνια, φέρεται να γράφει στο βιβλίο της για τον θυμό που ένιωθε με τις αναφορές για τις απιστίες του συζύγου της, για την προτίμησή της να ταξιδεύει άνετα (φέρεται να άλλαζε μόλις επιβιβαζόταν στο Air Force One) και για τις ανασφάλειες σχετικά με την προφορά της και το γράψιμο στα αγγλικά, που δεν είναι η μητρική της γλώσσα.

Το γραφείο της Μελάνια Τραμπ για την Γκρίσαμ δήλωσε στο PEOPLE, ότι : «η πρόθεση πίσω από αυτό το βιβλίο είναι προφανής. Είναι μία προσπάθεια να εξιλεωθεί μετά από μια κακή απόδοση ως γραμματέας Τύπου, αποτυχημένες προσωπικές σχέσεις και αντιεπαγγελματική συμπεριφορά στον Λευκό Οίκο. Μέσω της ανακρίβειας και της προδοσίας, επιδιώκει να αποκτήσει σημασία και χρήματα εις βάρος της κυρίας Τραμπ».

Υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο βιβλίο για το περιβόητο σακάκι της κ. Τραμπ με το σύνθημα «I Really Don't Care, Do U?» που φορούσε για να επισκεφθεί παιδιά μεταναστών στο Τέξας, σύμφωνα με την Post. Η Γκρίσαμ φέρεται να γράφει ότι ήταν πολύ απασχολημένη με την οργάνωση του ταξιδιού για να εμποδίσει την πρώτη κυρία να φορέσει αυτό το σακάκι αξίας 39 δολαρίων.

Επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο, γράφει η Γκρίσαμ -σύμφωνα με τους New York Times- εκείνη και η κυρία Τραμπ βρίσκονταν στο Οβάλ Γραφείο όταν ο Πρόεδρος τη ρώτησε: «Τι σκεφτόσουν;». Αργότερα αποφάσισε να απαντήσει σε ένα tweet ότι το μήνυμα του σακακιού απευθυνόταν στα «Fake News Media».

Καθώς η προεδρία προχωρούσε και έφτανε στο τέλος της, η Γκρίσαμ φέρεται να υποστηρίζει ότι η κυρία Τραμπ ήταν περισσότερο αδιάφορη για τα καθήκοντά της αλλά δεν έχασε ποτέ το ενδιαφέρον της για φωτογραφίσεις. Η Γκρίσαμ φέρεται μάλιστα να αναφέρεται στα φωτογραφικά άλμπουμ της πρώτης κυρίας ως ένα από τα «δύο παιδιά της».



e-daily