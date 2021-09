Παντρεμένο ζευγάρι που είχε εμβολιαστεί πλήρως πέθανε από κορονοϊό με διαφορά ενός λεπτού

να παντρεμένο ζευγάρι από το Μίσιγκαν των ΗΠΑ, το οποίο ήταν πλήρως εμβολιασμένο κατά της COVID-19 έφυγε από τη ζωή εξαιτίας του κορονοϊού με διαφορά μόλις ενός λεπτού.

Ο 59χρονος Cal Dunham και η 66χρονη σύζυγός του Linda «απέκτησαν τα φτερά αγγέλου τους» την Κυριακή. Οι συγγενείς τονίζουν πως πέθαναν από κορονοϊό παρά το γεγονός ότι ήταν εξαιρετικά προσεκτικοί και είχαν εμβολιαστεί ενάντια στον ιό.

Το ζευγάρι, το οποίο έπασχε από υποκείμενα νοσήματα, που δεν έχουν γίνει γνωστά, αρρώστησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στη διάρκεια ενός οικογενειακού ταξιδιού, είπε η συντετριμμένη κόρη τους, Sarah Dunham.

«Ο μπαμπάς μου με πήρε πριν από το οικογενειακό μας ταξίδι και δεν αισθανόταν καλά αλλά νόμιζε ότι απλώς μια καταρροή και εκείνη το είχε κολλήσει. Έλεγε πως τον είχε κολλήσει το κρυολόγημα», δήλωσε στο Fox17.

«Την τρίτη μέρα ξύπνησαν και είπαν: Πρέπει να φύγουμε γιατί δεν αισθανόμαστε καλά. Έτσι τους μάζεψα τα πράγματα και έφυγαν», συμπλήρωσε.

Μέσα σε λίγες ημέρες το ζευγάρι μπήκε στο νοσοκομείο και διασωληνώθηκε. Και οι δύο έπασχαν από υποκείμενα νοσήματα.

Πέθαναν κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου



Οι δυο τους έφυγαν από τη ζωή κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου. Ο Cal πέθανε στις 11:07 και ακολούθησε η γυναίκα του στις 11:08, σύμφωνα με τη Daily Mail.

O Cal Dunham είχε ανανεώσει την φωτογραφία προφίλ του στο Facebook στις 15 Μαΐου για να ενημερώσει ότι είχε εμβολιαστεί. Όταν φίλοι σχολίασαν πως και εκείνοι είχαν κάνει το εμβόλιο, εκείνος σχολίασε ότι ήταν «υπέροχοι».

Η Kendra DeYoung, η οποία δημιούργησε μια σελίδα στο GoFundMe για την οικογένεια, περιέγραψε τη Linda Dunham ως «δεύτερη μητέρα».

«Ήταν εκεί για μένα στην πρώτη μου ερωτική απογοήτευση, στην πρώτη μου κλήση για υπερβολική ταχύτητα, στη διακόσμηση του πρώτου μου σπιτιού, στο πλευρό μου όταν διάλεξα το νυφικό», έγραψε.

«Είμαι συντετριμμένη από αυτή την απίστευτη απώλεια, όχι μόνο για μένα, αλλά για τον κόσμο! Γιατί έκανε τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος», τόνισε ακόμη.

newsbeast