Ισπανία: Tο ηφαίστειο της Λα Πάλμα άρχισε να εκλύει ξανά λάβα

Το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα στο νησί Λα Πάλμα των Καναρίων άρχισε και πάλι να εκλύει λάβα και καπνό, σύμφωνα με τους ερευνητές, έπειτα από μια σύντομη παύση της δραστηριότητάς του που είχε παρατηρηθεί νωρίτερα σήμερα.

Το ινστιτούτο ηφαιστειολογίας των Καναρίων Νήσων Involcan επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Twitter ότι άρχισε ξανά να εκλύεται λάβα από το ηφαίστειο, ενώ εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν μια στήλη λευκού καπνού να υψώνεται από τον κρατήρα του, έπειτα από μια αισθητή μείωση της δραστηριότητάς του τις τελευταίες ώρες.

Νωρίτερα σήμερα το Ινστιτούτο Γεωεπιστημών της Μαδρίτης ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter ότι "η δραστηριότητα (του ηφαιστείου) μειώθηκε σημαντικά τις τελευταίες ώρες στην Λα Πάλμα", αλλά συνέστηνε παράλληλα "μεγάλη προσοχή καθώς το σενάριο αυτό μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα". "Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό τις επόμενες ώρες", υπογράμμιζε.

Εξάλλου κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, οι αρχές είχαν δώσει εντολή στους κατοίκους πολλών παράκτιων περιοχών να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους λόγω των φόβων πρόκλησης νεφών τοξικών αερίων όταν φτάσει στην θάλασσα η λάβα, η οποία χθες, Κυριακή, το βράδυ βρισκόταν σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από την ακτή.

Así avanzaban las coladas en el día de hoy / This is the way the lava flows were moving today pic.twitter.com/OUKnnhb1D3