Στο νοσοκομείο με πνευμονία ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι

Στο νοσοκομείο με πνευμονία νοσηλεύεται εδώ και πέντε ημέρες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι.

«Στις 15 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι διακομίστηκε στο νοσοκομείο Civil στο Στρασβούργο. Μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις, διαγνώστηκε με πνευμονία και νοσηλεύτηκε αμέσως. Είναι σε καλή κατάσταση», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπό του.

Την περασμένη Τετάρτη, όπως θυμίζει η il messaggero, ο Σασόλι ακύρωσε όλες τις υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας του στην ολομέλεια του κοινοβουλίου, καθώς αισθανόταν αδιαθεσία, έχοντας, μάλιστα, και πυρετό.

Ο εκπρόσωπός του διευκρίνισε ότι ο Νταβίντ Σασόλι υποβλήθηκε σε τεστ κορωνοϊού, τα οποία βγήκαν αρνητικά.

Τα περαστικά από τον Σαρλ Μισέλ

«Γίνε καλά σύντομα, αγαπητέ Σασόλι», έγραψε ο Σαρλ Μισέλ στο Twitter, προσθέτοντας: «Σου εύχομαι ταχεία ανάρρωση».

Rimettiti presto caro Davide. @EP_President



Wishing you a very speedy recovery. Take care.