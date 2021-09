Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στην Σιβηρία. Οκτώ νεκροί. Ποιος είναι ο 18χρονος ένοπλος

Oκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε πανεπιστήμιο στην πόλη Περμ της Σιβηρίας, στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Ένα άγνωστο άτομο – πιθανότατα 18 ετών – άρχισε να πυροβολεί σε ένα από τα κτίρια του κρατικού πανεπιστημίου της πόλης του Περμ .

Ο18χρονος Timur Bekmansurov φέρεται να είναι ο δράστης της φρικτής επίθεσης που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο πανεπιστήμιο της πόλης Περμ της Ρωσίας με απολογισμό οκτώ νεκρούς και περισσότερους από δέκα τραυματίες.

Ο Bekmansurov, σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, που επικαλείται η Metro, είχε αναρτήσει στα social media ότι το πανεπιστήμιο «είχε διαπράξει ένα σοβαρό λάθος» πριν από 4 χρόνια. «Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντα σκεφτόμουν το θάνατο. Δεν ξέρω πόσους μπορώ να σκοτώσω αλλά θα προσπαθήσω να πάρω μαζί μου όσο το δυνατόν περισσότερους» φέρεται να έχει γράψει μεταξύ άλλων.

Το τοπικό 59.ru news ανέφερε, σύμφωνα με τους themoscowtimes ότι στην ανάρτησή του ο ένοπλος δράστης περιγράφει με λεπτομέρειες το πλάνο και το κίνητρό του για την αιματηρή επίθεση.

«Αυτό που συνέβη δεν ήταν μια τρομοκρατική επίθεση (τουλάχιστον από νομική άποψης). Δεν ήμουν μέλος κάποιος εξτρεμιστικής οργάνωσης, δεν είμαι θρησκευόμενος και είμαι απολιτίκ. Κανείς δεν ήξερε τι επρόκειτο να κάνω, τα έκανα όλα μόνος μου» γράφει ο Bekmansurov και προσθέτει ότι «ήταν γεμάτος μίσος» και μάζευε λεφτά εδώ και καιρό για να αγοράσει τα πυρομαχικά.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό πως ο δράστης της τυφλής επίθεσης έπεσε στα χέρια της αστυνομίας, την ίδια στιγμή η υπηρεσία Τύπου του Πανεπιστημίου του Περμ ανέφερε πως 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 6 άτομα τραυματίστηκαν ύστερα από πυρά που άνοιξε ο δράστης στις 09:00 ώρα Ελλάδος (11:00 τοπική ώρα).



Μερικοί από τους φοιτητές για να αποφύγουν τον δράστη κλείστηκαν στις αίθουσες του πανεπιστημίου, ενώ ορισμένοι άλλοι μέσα στην απόγνωσή τους πήδηξαν από τα παράθυρα.Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά Μέσα ο δράστης φέρεται να είναι ο 18χρονος Timur Bekmansurov ο οποίος δεν δραστηριοποιείται σε κάποια ομάδα αλλά χαρακτηρίζεται «μοναχικός λύκος» και άφησε σημείωμα πριν την πράξη του.

«Όσο καιρό γνώριζα τον εαυτό μου, πάντα σκεφτόμουν τον θάνατο», γράφει το κείμενο, σύμφωνα με τον Independent.

Σύμφωνα με την Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία χειρίζεται τις έρευνες για μεγάλα εγκλήματα, ο ένοπλος ήταν φοιτητής του συγκεκριμένου πανεπιστημίου.

«Αποφάσισα για την ημερομηνία, τις 20 Σεπτεμβρίου. Ενώ προσπαθώ να μελετήσω τα περάσματα μεταξύ των κτιρίων, το όφελος από αυτό είναι η εφαρμογή τους με ένα λεπτομερές σχέδιο της πανεπιστημιακής επικράτειας» γράφει ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης.

«Μισώ τον εαυτό μου, αλλά θέλω να βλάψω όλους όσους μπαίνουν στο δρόμο μου. Το κουδούνισμα έγινε ακόμα πιο δυνατό, σαν μια μέγγενη να σφίγγει το κεφάλι μου. Η αίσθηση ότι όλα γύρω είναι απλά ένα όνειρο δεν φεύγει. Δεν βλέπω λόγο να γράψω κάτι άλλο. Στο τέλος, μπορώ να πω ότι δεν είμαι ο πρώτος και πολύ μακριά από τον τελευταίο. Δεν θα σωθείτε από την απαγόρευση των όπλων, θα σκοτωθείτε από αυτοκίνητα, βόμβες, μαχαίρια, όλα όσα έρχονται στο χέρι. Άνθρωποι σαν εμένα θα καταστρέψουν τα πάντα γύρω σας», φέρεται να γράφει στο σημείωμά του σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Ορισμένα μέσα ενημέρωσης, επικαλούνται πηγές που λένε ότι ο ένοπλος σκοτώθηκε από αστυνομικούς που ανταποκρίθηκαν στους πυροβολισμούς.

Η Ρωσία έχει αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με την οπλοκατοχή από πολίτες, αλλά κάποιες κατηγορίες όπλων διατίθενται προς πώληση, όπως όπλα για κυνήγι, για νόμιμη άμυνα ή για αθλήματα, αν οι επίδοξοι κάτοχοί τους περάσουν τις απαραίτητες εξετάσεις.

reports of another school shooting in Russia; this time at Perm State University. Russian agencies say there are casualties. pic.twitter.com/jkeyGDLO05