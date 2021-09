Αφγανιστάν: Άγρια βασανιστήρια των Ταλιμπάν σε δύο δημοσιογράφους

Δύο Αφγανοί δημοσιογράφοι ξυλοκοπήθηκαν ενώ είχαν τεθεί υπό κράτηση αφού κάλυπταν μια διαδήλωση γυναικών στην Καμπούλ και τους συνέλαβαν οι Ταλιμπάν, ανέφερε ο εκδότης τους.

Ο Ζάκι Νταριάμπι, ο ιδρυτής και διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας Etilaat Rooz, ανέβασε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες των δύο ρεπόρτερ: ο ένας είχε μεγάλα, κόκκινα σημάδια από ραβδισμό στα πόδια και το κάτω μέρος της πλάτης του και ο άλλος παρόμοια σημάδια στον ώμο και το χέρι. Τα πρόσωπά τους ήταν επίσης γεμάτα μελανιές και γδαρσίματα στις φωτογραφίες, τις οποίες επαλήθευσε το πρακτορείο Reuters.

Όταν ρωτήθηκε για το συμβάν, ένας από τους προσωρινούς υπουργούς της κυβέρνησης των Ταλιμπάν είπε ότι οποιαδήποτε επίθεση σε δημοσιογράφους θα ερευνηθεί. Ζήτησε όμως να μην κατονομαστεί.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Νταριάμπι τόνισε ότι ο ξυλοδαρμός στέλνει ένα μήνυμα στα μέσα ενημέρωσης του Αφγανιστάν, όπου ο ανεξάρτητος Τύπος, χάρη και στις χορηγίες Δυτικών δωρητών, άνθισε τα τελευταία 20 χρόνια. «Πέντε συνάδελφοι κρατήθηκαν επί περισσότερες από 4 ώρες και δύο από αυτούς ξυλοκοπήθηκαν και βασανίστηκαν βάναυσα», είπε στο πρακτορείο Reuters.

Οι τραυματισμένοι δημοσιογράφοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και οι γιατροί τους συνέστησαν να πάρουν 15μερη αναρρωτική άδεια.

Οι Ταλιμπάν έχουν υποσχεθεί ότι θα επιτρέψουν τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης και θα σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως πολλοί Αφγανοί αμφιβάλουν αν θα τηρήσουν τον λόγο τους.

Ο Τάκι Νταριάμπι, ο ένας από τους δύο δημοσιογράφους της Etilaat Roz, είπε ότι 7-8 άνθρωποι τον έδερναν επί περίπου 10 λεπτά. «Σήκωναν τα ραβδιά και μας χτυπούσαν με όλη τους τη δύναμη. Αφού μας έδειραν, είδαν ότι είχαμε λιποθυμήσει. Μας πήραν και μας κλείδωσαν σε ένα κελί με κάποιους άλλους», είπε.

Την πρώτη φορά που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν, μεταξύ 1996-2001, δεν υπήρχαν στη χώρα ανεξάρτητα ΜΜΕ και το Ίντερνετ ήταν στα σπάργανα.

Πολλοί δημοσιογράφοι έχουν διαμαρτυρηθεί ότι δέχτηκαν επιθέσεις αφότου οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία. Ορισμένες γυναίκες είπαν ότι δεν τους επέτρεψαν να συνεχίσουν να εργάζονται σε μέσα ενημέρωσης.

«Με την αιφνιδιαστική κατάρρευση της κυβέρνησης, στην Etilaat Roz αρχικά αποφασίσαμε να παραμείνουμε και να λειτουργούμε με την ελπίδα ότι δεν θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα για τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους. Αλλά μετά το χθεσινό συμβάν, αυτές οι λίγες ελπίδες που είχαν για το μέλλον των μέσων και των δημοσιογράφων στη χώρα χάθηκαν», είπε ο Νταριάμπι.

Προσοχή σκληρές εικόνες

The history of #Afghanistan journalism always remember the first day of #Taliban cabinet announcement and this photo of @etilaatroz journalists who were tortured by Taliban force.



Photo: @yamphoto pic.twitter.com/xGCebQxAuY

— Zaki Daryabi (@ZDaryabi) September 9, 2021

A very small part of what #Taliban did to @Etilaatroz journalists. pic.twitter.com/SClOXPgF9F

— Zaki Daryabi (@ZDaryabi) September 8, 2021