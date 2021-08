Παρουσιαστής λέει τις ειδήσεις και πίσω του έχει 8 ένοπλους Ταλιμπάν

Τον γύρο των social media κάνει βίντεο που δείχνει παρουσιαστή στο Αφγανιστάν να διαβάζει τις ειδήσεις στην τηλεόραση και να είναι περικυκλωμένος από… οκτώ ένοπλους Ταλιμπάν.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, ζητήθηκε από τον παρουσιαστή να πλέξει το εγκώμιο στο νέο καθεστώς και να παροτρύνει τους πολίτες να είναι συνεργάσιμοι.

Στο βίντεο των 42 δευτερολέπτων, ο Αφγανός παρουσιαστής περικυκλωμένος από τους ένοπλους Ταλιμπάν, οι οποίοι στέκονται από πίσω του την ώρα που διαβάζει τις ειδήσεις, για την πτώση της αφγανικής κυβέρνησης και σημειώνει ότι οι πολίτες «δεν θα έπρεπε να φοβούνται». Το βίντεο τραβήχτηκε την ώρα που οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις ανέφεραν ότι αναχαίτισαν με επιτυχία μια δεύτερη τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Afghanistan TV - surreal



This is what a political debate now looks like on Afghan TV, Taliban foot soldiers watching over the host. The presenter talks about the collapse of the Ghani govt & says the Islamic Emirate says the Afghan people should not to be afraid #Afghanistan pic.twitter.com/oEverVgLOE