Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που ο τυφώνας Άιντα ξηλώνει την οροφή νοσοκομείου

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που ο καταστροφικός τυφώνας Άιντα ξηλώνει τη σκεπή ενός νοσοκομείου στη Λουιζιάνα κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Δημοσιογράφος του NBC-TV ανήρτησε στο Twitter, βίντεο στο οποίο διακρίνεται η μεγάλη καταστροφή που προκαλούν στην οροφή οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

LAFOURCE PARISH: Part of the roof of Lady of the Sea General Hospital, in Galliano, blew off. @BrennanMatherne told me @LafourcheSO is hearing reports of some broken power poles, roof damage, some structure damage. @wdsu #HurricaneIda pic.twitter.com/iXMmURLNH2