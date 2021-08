Πέθανε από κορονοϊό αντιεμβολιαστής αστυνομικός που προωθούσε αντιπαρασιστικό φάρμακο για άλογα

Πέθανε χτυπημένος από κορονοϊό ένας φανατικός αντιεμβολιαστής αστυνομικός από τη Τζόρτζια των ΗΠΑ,

Ο 57χρονος Τζο Μάνινγκ, ο οποίος εργαζόταν στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Wayne και αναρτούσε συχνά μηνύματα κατά των εμβολίου ενάντια στην COVID-19, πέθανε μετά από μια σύντομη μάχη με την COVID-19 την περασμένη Τετάρτη, γράφει η Daily Mail.

Μάλιστα τελευταία ο ο Μάνινγκ είχε αναρτήσει ένα μήνυμα, στο οποίο ανέφερε πως δεν είχε εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού και τόνιζε πως το γεγονός αυτό αποτελούσε δική του «επιλογή» και «δικαίωμα».

Ο ίδιος προωθούσε και τη χρήση του Ivermectin – ένα αντιπαρασιτικό φάρμακο που χρησιμοποιείται σε ζώα – για την αντιμετώπιση της COVID-19. Φυσικά το φάρμακο δεν αντιμετωπίζει τον κορονοϊό και μπορεί να είναι επικίνδυνο αν καταναλωθεί από ανθρώπους. Αντιεμβολιαστικοί κύκλοι ωστόσο το έχουν προωθήσει ως θεραπεία.

Κάποιες μορφές του φαρμάκου μπορεί να χορηγηθούν σε ανθρώπους για την αντιμετώπιση της ψώρας και διαφόρων παρασίτων, ωστόσο η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει προειδοποιήσει τους ανθρώπους να μην το χρησιμοποιούν για τον κορονοϊό.

«Δεν είσαι άλογο. Δεν είσαι αγελάδα», είχε γράψει το FDA στο Twitter. «Σοβαρά όλοι σας. Σταματήστε το».

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4