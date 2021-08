Αμερικανικό χτύπημα κατά του ISIS-K η έκρηξη στην Καμπούλ - Αναφορές για νεκρούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε προειδοποιήσει ότι μια νέα τρομοκρατική επίθεση θα μπορούσε να συμβεί στην Καμπούλ εντός 24-36 ωρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκροί και τραυματίες υπάρχουν από τη νέα έκρηξη στην Καμπούλ, κοντά στο αεροδρόμιο, όταν ρουκέτα έπεσε σε σπίτι.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν σήμερα στρατιωτικό πλήγμα στην Καμπούλ, όπως δήλωσαν στο Reuters δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι ίδιοι, διατηρώντας την ανωνυμία τους, είπαν ότι το πλήγμα είχε ως στόχο ύποπτα μέλη του ISIS-K, του αφγανικού παραρτήματος του Ισλαμικού Κράτους που ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ την Πέμπτη.

Οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι επικαλούνται τις πρώτες πληροφορίες και ότι αυτές πιθανόν να αλλάξουν.

Νωρίτερα σήμερα δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) άκουσαν μια έκρηξη, η οποία, σύμφωνα με έναν υπεύθυνο της πρώην αφγανικής κυβέρνησης η οποία ανατράπηκε από τους Ταλιμπάν πριν από δύο εβδομάδες, προκλήθηκε από ρουκέτα που "σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έπληξε ένα σπίτι".

Αυτό επιβεβαίωσαν και δύο αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters τονίζοντας ότι το σπίτι βρίσκεται σε μια περιοχή στη βόρεια πλευρά του αεροδρομίου.

Όπως μετέδωσε το BBC ένας αξιωματούχος του αφγανικού υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι πράγματι σημειώθηκε μια έκρηξη που προκλήθηκε από επίθεση με ρουκέτα η οποία έπληξε μια κατοικία κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Η ίδια πηγή επισήμανε ότι δεν επλήγη το αεροδρόμιο. Ακόμη δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τυχόν θύματα αλλά οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες. Σύμφωνα με το 1TV, ένα παιδί έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με το αφγανικό πρακτορείο Asvaka, τουλάχιστον δύο άνθρωποι (εκ των οποίων ένα παιδί, όπως είπε ο αρχηγός της αφγανικής Αστυνομίας) έχουν χάσει τη ζωή τους και τρεις έχουν τραυματιστεί.

Βίντεο και φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν καπνούς, από το σημείο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, μόλις λίγες ημέρες μετά την τρομοκρατική επίθεση του ISIS-Κ στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, που κόστισε τη ζωή σε 170 ανθρώπους. Έπειτα από την επίθεση της περασμένης Πέμπτης στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το αφγανικό παράρτημα του Ισλαμικού Κράτους, το ΙSIS-K, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, προειδοποίησε ότι είναι "πολύ πιθανή" μια νέα τρομοκρατική επίθεση.

Details:

Primary Reports: Two people were killed and three others were injured when a rocket hit a residential house in Kabul's 11th security district.

Witnesses say children and women are among the victims. pic.twitter.com/IUw7LBiS2z