Καμπούλ: Δεκάδες νεκροί από τις εκρήξεις - Οι ΗΠΑ βλέπουν ISIS, φόβοι για νέο χτύπημα

Σε πάνω από 40 ανέρχονται οι νεκροί και σε σχεδόν 120 οι τραυματίες από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με τους New York Times.

Τρόμος και θάνατος στην Καμπούλ από δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν έξω από το αεροδρόμιο, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, που επικαλείται πληροφορίες από τον Αμερικανό Πρέσβη στην Καμπούλ, από τις εκρήξεις έχουν χάσει τη ζωή τους τέσσερις Αμερικανοί πεζοναύτες.

Αρκετοί Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στην επίθεση που εξαπολύθηκε σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι. «Επιβεβαιώνουμε ότι ένας αριθμός στρατιωτών σκοτώθηκε στην πολύπλοκη βομβιστική επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ», τόνισε ο Κίρμπι σε ανακοίνωσή «Πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν», πρόσθεσε.

Όπως μεταδίδει και το Reuters, τουλάχιστον τέσσερις είναι οι νεκροί Αμερικανοί πεζοναύτες, ενώ εκπρόσωπος του πενταγώνου ανέφερε ότι ένας αριθμός Αμερικανών πεζοναυτών έχασαν τη ζωή τους από την τρομοκρατική επίθεση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν μάλιστα φόβους για περαιτέρω επιθέσεις στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας.

Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε στην πύλη Αμπέι του αεροδρομίου της Καμπούλ, ενώ μία δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο, έξω από το Hotel Baron, όπου τις τελευταίες ημέρες διέμεναν κυρίως Αμερικανοί.



Από την αρχή, Αμερικανοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο για επίθεση καμικάζι του Ισλαμικού Κράτους. Πιο συγκεκριμένα, Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν (ISIS-K) ευθύνεται για την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με μια πηγή η οποία έχει γνώση της ενημέρωσης που λαμβάνουν μέλη του Κογκρέσου για το θέμα αυτό.

Μια δεύτερη, αμερικανική κυβερνητική πηγή, που γνωρίζει τις δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών, είπε ότι μολονότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά ακόμη το θέμα, η επίθεση αυτή φέρει «τη σφραγίδα» της δράσης του ISIS-K.

Το ρωσικό πρακτορείο Sputnik επικαλούμενο μια πηγή του αφγανικού υπουργείου Υγείας μετέδωσε τον ίδιο απολογισμό, προσθέτοντας πως ανάμεσα στα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά.

Περίπου 60 άνθρωποι που τραυματίστηκαν από τις βομβιστικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ έχουν μεταφερθεί σε ένα νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης που λειτουργεί μια ιταλική ανθρωπιστική οργάνωση, ανέφερε η διοίκηση του νοσοκομείου.

«Σχεδόν 60 άνθρωποι που τραυματίστηκαν στην επίθεση στο αεροδρόμιο έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής στο χειρουργικό κέντρο της Καμπούλ», ανέφερε η διοίκηση του νοσοκομείου με tweet.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ έκανε λόγο με δηλώσεις του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik για 52 τραυματίες στις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν.

Ο Μοχάμαντ Νάεμ, ένας εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου των Ταλιμπάν είπε στο Sputnik ότι το ισλαμικό κίνημα δεν γνωρίζει ποιος ευθύνεται για τις επιθέσεις και δεν αποκλείει την εμπλοκή του Ισλαμικού Κράτους.

Το βρετανικό δίκτυο Sky News μετέδωσε λίγο νωρίτερα, επικαλούμενο το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, πως η δεύτερη έκρηξη έξω από το αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας προκλήθηκε από παγιδευμένο αυτοκίνητο.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι η έκρηξη στην Πύλη Αμπέι του αεροδρομίου της Καμπούλ ήταν μέρος μιας πολύπλοκης επίθεσης με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα, συμπληρώνοντας ότι σημειώθηκε τουλάχιστον μία ακόμη έκρηξη στο ξενοδοχείο Μπάρον ή κοντά σε αυτό, στην πύλη.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η έκρηξη στην Πύλη Αμπέι ήταν μέρος μιας πολύπλοκης επίθεσης που είχε ως αποτέλεσμα έναν αριθμό θυμάτων Αμερικανών και αμάχων», έγραψε ο Κίρμπι σε ανάρτηση στο Twitte

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.