Εκρηξη έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ

Έκρηξη σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με το Reuters. Αμερικανικός αξιωματούχος αναφέρθηκε σε επίθεση αυτοκτονίας.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου τόνισε στο Twitter ότι δεν είναι γνωστός ο αριθμός των θυμάτων στο αεροδρόμιο. Ο Τζον Κίρμπι τόνισε ότι δεν υπήρχε πληροφόρηση σε πρώτη φάση για θύματα της έκρηξης.

Ο Λευκός Οίκος γνωστοποίησε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν ενημερώθηκε για την εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι χιλιάδες Αφγανοί έχουν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο της Καμπούλ στην προσπάθεια τους να αποχωρήσουν από την χώρα.

BREAKING: Reports of a large explosion and gunfire at the Abbey gate of the Hamid Karzai International Airport in Kabul #Afghanistan.