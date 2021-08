Από επιπλοκές του εμβολίου AstraZeneca πέθανε η παρουσιάστρια του BBC, Lisa Shaw

Η Shaw εμφάνισε θρόμβωση στον εγκέφαλο και η ιατροδικαστής κατέληξε ότι πέθανε «λόγω επιπλοκών από τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα της AstraZeneca για τον κορονοϊό».

Επιβεβαιώθηκε η σύνδεση του θανάτου της 44χρονης Lisa Shaw, παρουσιάστριας του BBC, και του εμβολίου της AstraZeneca κατά του κορονοϊού.

Η οικογένεια της Shaw, κατηγορούσε από την πρώτη στιγμή το εμβόλιο της AstraZeneca, και όπως αναφέρει το BBC, η ιατροδικαστής Karen Dilks, επιβεβαιώνει σήμερα ότι ο θάνατος της 44χρονης οφείλεται σε επιπλοκές από το εμβόλιο.

Η Shaw εμφάνισε θρόμβωση στον εγκέφαλο και η ιατροδικαστής κατέληξε ότι πέθανε «λόγω επιπλοκών από τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα της AstraZeneca για τον κορονοϊό». «Η παρουσιάστρια ήταν σε καλή φυσική κατάσταση και χωρίς άλλα προβλήματα υγείας. Ο θάνατός της οφείλεται σε μία πολύ σπάνια “θρομβοπενία που προκλήθηκε από εμβόλιο” και της προκάλεσε οίδημα και αιμορραγία του εγκεφάλου» δήλωσε η ιατροδικαστής Dilks.

A radio presenter died due to complications from the AstraZeneca Covid-19 vaccine, a coroner has found.



Lisa Shaw, who worked for BBC Radio Newcastle, died in May after developing headaches a week after getting her first dose of the vaccine.



