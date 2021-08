Εμβόλιο Pfizer: Πήρε πλήρη έγκριση από τον FDA - Ανοίγει ο δρόμος για την υποχρεωτικότητα

Την πλήρη έγκριση στο εμβόλιο της Pfizer/BionNTec έδωσε ο FDA όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων, έδωσε το πράσινο φως στο εμβόλιο των Pfizer/BioNTech για τον κορονοϊό, που όπως αναμενόταν χορήγησε στο σκεύασμα πλήρη άδεια για χρήση σε άτομα από 16 ετών και άνω.

Το εμβόλιο των Pfizer- BioNTech, μαζί με τα εμβόλια των Moderna και Johnson & Johnson, είχε λάβει έγκριση για έκτακτη χρήση κατά τα τέλη του προηγούμενου έτους. Σημειώνεται πως πολλοί ειδικοί του χώρου της υγείας στις ΗΠΑ περίμεναν εναγωνίως την πλήρη έγκριση ενός εμβολίου από την FDA, ελπίζοντας πως θα βοηθήσει να πειστούν πολλοί Αμερικανοί που αποφεύγουν να εμβολιαστούν ακόμα.

Το εμβόλιο είναι το πρώτο που ξεπέρασε το καθεστώς της προσωρινής άδειας χρήσης και θεωρείται ότι ανοίγει τον δρόμο για απαίτηση εμβολιασμού από νοσοκομεία, κολέγια, εταιρείες και άλλους οργανισμούς.

Η παραπάνω εξέλιξη αναμένεται να δώσει μια νέα ώθηση στον εμβολιασμό ανά τον κόσμο, καθώς υπήρχε αριθμός διστακτικών που απέφευγαν να εμβολιαστούν με το επιχείρημα ότι το εμβόλιο είναι σε «πειραματικό στάδιο», μολονότι είχε δοθεί άδεια επείγουσας χρήσης από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η οριστική έγκριση του εμβολίου της Pfizer στις ΗΠΑ θα οδηγήσει σε «άνοιγμα» της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σε δημόσιους, αλλά και ιδιωτικούς οργανισμούς, όπως είναι ο στρατός, ή ορισμένα πανεπιστήμια.

Πλέον η Pfizer-BioNTech σχεδιάζει να ζητήσει γρήγορα από τον FDA να εγκρίνει και την τρίτη δόση του εμβολίου της.

#BREAKING US FDA grants Pfizer Covid vaccine full approval for people aged 16 and older pic.twitter.com/8V9zQTPfGs

Today, FDA approved the first COVID-19 vaccine for the prevention of #COVID19 disease in individuals 16 years of age and older. https://t.co/iOqsxXV1fj