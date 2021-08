Αφγανή γέννησε το μωρό της μέσα σε αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος

Μια Αφγανή πρόσφυγας γέννησε ένα κοριτσάκι μέσα σε ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο τη μετέφερε στη βάση Ράμσταιν, στη Γερμανία, ανακοίνωσε η διοίκηση αερομεταφορών της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας στο Twitter.

Την ώρα της πτήσης χθες, από μια αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή και με προορισμό τη Γερμανία, η έγκυος άρχισε να νιώθει συσπάσεις και «περιπλοκές», σύμφωνα με το tweet.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o