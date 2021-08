Αφγανιστάν: Εκτέλεση στρατηγού από τους Ταλιμπάν - Γονατιστός με καλυμμένα τα μάτια και δεμένος. Σοκάρει το βίντεο

Σοκάρει το βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου και καταγράφει την εκτέλεση του στρατηγού Χατζί Μουλάχ Ακχαζάι σε επαρχία του Αφγανιστάν. Στα πλάνα που έρχονται στη δημοσιότητα, ο επικεφαλής της αστυνομίας στην επαρχία Μπαγίς στα βόρεια του Αφγανιστάν είναι γονατιστός με καλυμμένα τα μάτια και δεμένα πισθάγκωνα τα χέρια.

Μαχητές των Ταλιμπάν συζητούν πίσω του ενώ τον αναγκάζουν να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του και μετά τον γαζώνουν με αυτόματα όπλα. Φέρεται ο διοικητής της επαρχίας της Μπαγίς να έπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν όταν αυτοί κατέλαβαν την περιοχή κοντά στα σύνορα με το Τουρκμενιστάν.

His name is Haji Mullah Achakzai. He was Badgis Province National Security Chef.he was brutally murdered by #Taliban #Afghanistan pic.twitter.com/SZhazrkyIP

Η γνησιότητα του βίντεο επιβεβαιώθηκε από άλλους αξιωματικούς της αστυνομίας και κυβερνητικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τον σύμβουλο ασφαλείας του Αφγανιστάν Νασέρ Γουαζίρι που ήξερε προσωπικά τον Ακχαζάι, ο οποίος είχε πολεμήσει τους Ταλιμπάν. Σύμφωνα με τον Γουαζίρι, “ήταν περικυκλωμένος από τους Ταλιμπάν και δεν είχε άλλη επιλογή πέρα από το να παραδοθεί. Οι Ταλιμπάν τον είχαν στοχοποιήσει καθώς ήταν υψηλόβαθμος αξιωματούχος”.

Στο μεταξύ, περισσότεροι από 18.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το Αφγανιστάν μέσω του διεθνούς αεροδρομίου της Καμπούλ μετά την επέλαση των Ταλιμπάν, όπως είπε στο Reuters αξιωματούχος του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού. Πλήθη συνεχίζουν όμως να είναι συγκεντρωμένα έξω από το αεροδρόμιο καθώς θέλουν απεγνωσμένα να εγκαταλείψουν τη χώρα, πρόσθεσε ο ίδιος νατοϊκός αξιωματούχος, που δεν κατονομάζεται.

Οι Ταλιμπάν αναζητούν Αφγανούς που συνεργάστηκαν με τις ΗΠΑ

Εμπιστευτικό έγγραφο των Ηνωμένων Εθνών επιβεβαιώνει πως οι Ταλιμπάν έχουν εντείνει την αναζήτησή τους για πρόσωπα που εργάστηκαν με τις αμερικανικές δυνάμεις και το ΝΑΤΟ, παρά την υπόσχεσή τους να μην επιδιώξουν να πάρουν εκδίκηση από τους αντιπάλους τους. Η έκθεση, την οποία συνέταξε μια ομάδα ειδικών αξιολόγησης των κινδύνων για τον ΟΗΕ, η οποία περιήλθε στη γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, αναφέρει πως οι Ταλιμπάν διαθέτουν “καταλόγους προτεραιότητας” με πρόσωπα που θα ήθελαν να συλλάβουν.

Εκείνοι που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο είναι όσοι κατείχαν θέσεις ευθύνης στους κόλπους των αφγανικών ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας και των μονάδων πληροφοριών, σύμφωνα με το έγγραφο. Οι Ταλιμπάν πραγματοποίησαν “στοχευμένες επισκέψεις πόρτα-πόρτα” στα σπίτια των προσώπων εκείνων που θέλουν να συλλάβουν, όπως και στις κατοικίες των μελών των οικογενειών τους, λέει η έκθεση, ενώ ρεπορτάζ των διεθνών Μέσων επισημαίνει ότι οι μαχητές εξαπολύουν απειλές στα μέλη των οικογενειών των προσώπων ενδιαφέροντός τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έκθεση, οι αντάρτες “φιλτράρουν” τα άτομα που θέλουν να πάνε στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και έχουν εγκαταστήσει σημεία ελέγχου στις μεγαλύτερες πόλεις, μεταξύ άλλων στην πρωτεύουσα και την Τζαλαλαμπάντ. Με χθεσινή ημερομηνία, η έκθεση συντάχθηκε από το Νορβηγικό Κέντρο Παγκοσμίων Αναλύσεων, μια οργάνωση που παρέχει εκθέσεις πληροφοριών στις υπηρεσίες του ΟΗΕ. “Στοχοθετούν τις οικογένειες εκείνων που αρνούνται να παραδοθούν και καταδιώκουν και τιμωρούν τις οικογένειες, σύμφωνα με τη σαρία”, δήλωσε στο AFP ο διευθυντής της οργάνωσης Κρίστιαν Νέλεμαν.

“Αναμένουμε πως τα πρόσωπα που εργάστηκαν για τις αμερικανικές δυνάμεις, το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους τους, όπως και τα μέλη των οικογενειών τους, θα απειληθούν με βασανιστήρια και εκτελέσεις. Αυτό θα θέσει σε περαιτέρω κίνδυνο τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, τα δίκτυά τους, τις μεθόδους τους και την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τους Ταλιμπάν, το Ισλαμικό Κράτος και τις άλλες τρομοκρατικές απειλές στο μέλλον”, επισήμανε, επίσης, ο Κρίστιαν Νέλεμαν. Σύμφωνα με την έκθεση, οι Ταλιμπάν “στρατολογούν ταχέως” νέους πληροφοριοδότες για να συνεργαστούν με το καθεστώς.

Επίσης, η υπηρεσία Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες δήλωσε πως οι περισσότεροι Αφγανοί δεν μπορούν να φύγουν από την πατρίδα τους και εκείνοι που μπορεί να κινδυνεύουν “δεν έχουν σαφή τρόπο διαφυγής”. Η Σαμπία Μαντού, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), επανέλαβε την έκκληση της υπηρεσίας στις γειτονικές χώρες να κρατήσουν ανοικτά τα σύνορά τους ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να ζητήσουν άσυλο υπό το φως αυτού που αποκάλεσε “κρίση σε εξέλιξη”.

